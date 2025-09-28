22:51 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Свернуть список

Телстар - Гоу Эхед Иглс 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 16:45
28 Сентября 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Телстар
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
История личных встреч
13.02.2021Нидерланды - Первый дивизион24-й турГоу Эхед Иглс1 : 0Телстар
10.11.2020Нидерланды - Первый дивизион11-й турТелстар1 : 2Гоу Эхед Иглс
17.11.2019Нидерланды - Первый дивизион15-й турТелстар0 : 2Гоу Эхед Иглс
01.04.2019Нидерланды - Первый дивизион32-й турГоу Эхед Иглс2 : 3Телстар
04.11.2018Нидерланды - Первый дивизион12-й турТелстар2 : 1Гоу Эхед Иглс
16.03.2018Нидерланды - Первый дивизион30-й турГоу Эхед Иглс1 : 1Телстар
03.11.2017Нидерланды - Первый дивизион12-й турТелстар3 : 1Гоу Эхед Иглс
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур2 : 0Телстар
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турТелстар1 : 3
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 2Телстар
23.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турТелстар2 : 2
15.08.2025Нидерланды — Эредивизия2-й турТелстар0 : 2
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турГоу Эхед Иглс0 : 1
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур0 : 2Гоу Эхед Иглс
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турГоу Эхед Иглс3 : 0
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур2 : 2Гоу Эхед Иглс
23.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турГоу Эхед Иглс0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд616
2
Лига чемпионов
Аякс715
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен613
4
Лига Европы
АЗ Алкмар612
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген612
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна710
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген69
9 Утрехт69
10 Гоу Эхед Иглс69
11 Спарта69
12 ПЕК Зволле67
13 НАК Бреда77
14 Эксельсиор66
15 Херенвен65
16
Стыковая зона
Волендам64
17
Зона вылета
Телстар64
18
Зона вылета
Хераклес60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close