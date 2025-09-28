Телстар - Гоу Эхед Иглс 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 16:45
28 Сентября 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телстар
Велзен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
История личных встреч
|13.02.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 0
|10.11.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 2
|17.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 2
|01.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|32-й тур
|2 : 3
|04.11.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|12-й тур
|2 : 1
|16.03.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|03.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|12-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|15.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|6
|16
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|6
|13
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|6
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|6
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|10
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|6
|9
|9
|Утрехт
|6
|9
|10
|Гоу Эхед Иглс
|6
|9
|11
|Спарта
|6
|9
|12
|ПЕК Зволле
|6
|7
|13
|НАК Бреда
|7
|7
|14
|Эксельсиор
|6
|6
|15
|Херенвен
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Телстар
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|6
|0