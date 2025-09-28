22:51 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Свернуть список

Фамаликан - Риу Аве 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 21:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
28 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Фамаликан
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Риу Аве, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Риу Аве
Вила-ду-Конде
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
3 Эквадор зщ Леонардо Реальпе
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
28 Ангола зщ Pedro Bondo
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
14 Португалия пз Матиаш Де Аморим
23 Португалия пз Жил Диаш
20 Португалия пз Гуштаву Са
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
12 Франция нп Симон Элизор
1 Польша вр Цезарий Мишта
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
4 Англия зщ Джонатан Панзо
32 Чехия зщ Якуб Брабец
5 Греция зщ Андреас Нтои
77 Англия зщ Омар Ричардс
17 Греция пз Мариус Врусаи
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
80 Германия нп Оле Польман
28 Испания нп Марк Гуаль
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
10.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Фамаликан1 : 0Риу Аве
04.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Риу Аве1 : 1Фамаликан
16.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Фамаликан2 : 1Риу Аве
16.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Риу Аве1 : 1Фамаликан
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Риу Аве2 : 2Фамаликан
22.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Фамаликан0 : 0Риу Аве
21.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Риу Аве0 : 1Фамаликан
12.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Риу Аве2 : 1Фамаликан
04.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Фамаликан1 : 1Риу Аве
01.02.2020 Португалия - Примейра 19-й тур Риу Аве2 : 2Фамаликан
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 1Фамаликан
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Фамаликан1 : 2
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 1Фамаликан
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Фамаликан0 : 0
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Фамаликан
23.09.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Риу Аве
19.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Риу Аве0 : 3
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 3 : 1Риу Аве
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Риу Аве2 : 2
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 3 : 3Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика717
3
Лига Европы
Спортинг615
4
Лига конференций
Морейренсе715
5 Жил Висенте713
6 Фамаликан611
7 Брага69
8 Арока68
9 Витория Гимарайнш68
10 Санта-Клара78
11 Каза Пия77
12 Эшторил65
13 Тондела75
14 Алверка64
15 Насьонал64
16
Стыковая зона
Эштрела64
17
Зона вылета
Риу Аве64
18
Зона вылета
АВС61

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close