Фамаликан - Риу Аве 28 Сентября прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Риу Аве, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|28
|зщ
|Pedro Bondo
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Гуштаву Са
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|12
|нп
|Симон Элизор
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|4
|зщ
|Джонатан Панзо
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|77
|зщ
|Омар Ричардс
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|10
|пз
|Брандон Агилера
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|80
|нп
|Оле Польман
|28
|нп
|Марк Гуаль
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|10.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 2
|22.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|21.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|01.02.2020
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|23.09.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|7
|17
| 3
Лига Европы
|Спортинг
|6
|15
| 4
Лига конференций
|Морейренсе
|7
|15
|5
|Жил Висенте
|7
|13
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|9
|8
|Арока
|6
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|6
|8
|10
|Санта-Клара
|7
|8
|11
|Каза Пия
|7
|7
|12
|Эшторил
|6
|5
|13
|Тондела
|7
|5
|14
|Алверка
|6
|4
|15
|Насьонал
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|6
|4
| 18
Зона вылета
|АВС
|6
|1