Фенербахче - Антальяспор 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
28 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Антальяспор, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Антальяспор
Анталия
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 0
|29.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 2
|03.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|3 : 2
|30.05.2023
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 0
|03.01.2023
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 2
|15.01.2022
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 0
|04.03.2021
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|1 : 1
|02.11.2020
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 3
|20.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 2
|24.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Гёзтепе
|7
|13
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|6
|12
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|7
|12
|5
|Трабзонспор
|6
|11
|6
|Газиантеп
|7
|11
|7
|Антальяспор
|6
|10
|8
|Аланьяспор
|7
|9
|9
|Бешикташ
|5
|9
|10
|Коньяспор
|5
|7
|11
|Истанбул Башакшехир
|5
|6
|12
|Касымпаша
|6
|5
|13
|Ризеспор
|5
|5
|14
|Эюпспор
|7
|5
|15
|Кайсериспор
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|6
|3
| 17
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Коджаэлиспор
|6
|2