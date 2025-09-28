22:51 ()
Фенербахче - Антальяспор 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 19:00
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
28 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Фенербахче
Антальяспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Антальяспор, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Антальяспор
Анталия
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Фенербахче3 : 0Антальяспор
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Антальяспор0 : 2Фенербахче
03.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур Антальяспор0 : 2Фенербахче
17.09.2023 Турция - Суперлига 5-й тур Фенербахче3 : 2Антальяспор
30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур Фенербахче2 : 0Антальяспор
03.01.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Антальяспор1 : 2Фенербахче
15.01.2022 Турция - Суперлига 21-й тур Антальяспор1 : 1Фенербахче
22.08.2021 Турция - Суперлига 2-й тур Фенербахче2 : 0Антальяспор
04.03.2021 Турция - Суперлига 28-й тур Фенербахче1 : 1Антальяспор
02.11.2020 Турция - Суперлига 7-й тур Антальяспор1 : 2Фенербахче
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 3 : 1Фенербахче
21.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 1Фенербахче
17.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Фенербахче2 : 2
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Фенербахче1 : 0
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 1 : 3Фенербахче
20.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Антальяспор1 : 1
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 1 : 2Антальяспор
30.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Антальяспор1 : 2
24.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 1 : 0Антальяспор
17.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур 0 : 1Антальяспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай721
2
Лига чемпионов
Гёзтепе713
3
Лига Европы
Фенербахче612
4
Лига конференций
Самсунспор712
5 Трабзонспор611
6 Газиантеп711
7 Антальяспор610
8 Аланьяспор79
9 Бешикташ59
10 Коньяспор57
11 Истанбул Башакшехир56
12 Касымпаша65
13 Ризеспор55
14 Эюпспор75
15 Кайсериспор64
16
Зона вылета
Генчлербирлиги63
17
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк63
18
Зона вылета
Коджаэлиспор62

