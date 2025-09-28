22:51 ()
Ноа - Арарат 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 17:00
28 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 8-й тур
Ноа
Арарат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Арарат, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноа
Ереван
Арарат
Ереван
История личных встреч
26.04.2025 Армения — Премьер-лига 28-й тур Ноа3 : 0Арарат
20.11.2024 Армения — Премьер-лига 17-й тур Ноа4 : 0Арарат
15.09.2024 Армения — Премьер-лига 6-й тур Арарат2 : 1Ноа
09.05.2024 Армения - Премьер-лига 33-й тур Арарат0 : 1Ноа
07.03.2024 Армения - Премьер-лига 24-й тур Ноа4 : 3Арарат
03.11.2023 Армения - Премьер-лига 15-й тур Арарат0 : 2Ноа
31.08.2023 Армения - Премьер-лига 6-й тур Ноа3 : 0Арарат
20.05.2023 Армения - Премьер-лига 33-й тур Арарат1 : 0Ноа
18.03.2023 Армения - Премьер-лига 24-й тур Ноа2 : 1Арарат
05.11.2022 Армения - Премьер-лига 15-й тур Арарат2 : 1Ноа
24.09.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Ноа2 : 1
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 2 : 2Ноа
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Ноа3 : 1
31.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Ноа
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Ноа3 : 2
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Арарат0 : 6
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 4 : 2Арарат
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 4 : 2Арарат
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Арарат0 : 2
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 3 : 0Арарат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту816
2
Лига конференций
Алашкерт715
3
Лига конференций
Арарат-Армения614
4 Ноа613
5 Пюник713
6 Ван78
7 БКМА66
8 Гандзасар86
9 Ширак85
10
Зона вылета
Арарат71

Отзывы и комментарии к матчу

