Ноа - Арарат 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 17:00
28 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Арарат, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноа
Ереван
Арарат
Ереван
История личных встреч
|26.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|20.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 0
|15.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|09.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|07.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 3
|03.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|31.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|18.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|05.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 6
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 2
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|8
|16
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|7
|15
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|6
|14
|4
|Ноа
|6
|13
|5
|Пюник
|7
|13
|6
|Ван
|7
|8
|7
|БКМА
|6
|6
|8
|Гандзасар
|8
|6
|9
|Ширак
|8
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|7
|1