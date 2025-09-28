Елимай - Ордабасы 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 14:00
28 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Ордабасы, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Елимай
Семей
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
|15.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 3
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|10.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|10.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|23
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|23
|50
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|23
|47
|4
|Актобе
|24
|42
|5
|Елимай
|23
|39
|6
|Женис
|24
|34
|7
|Окжетпес
|23
|32
|8
|Ордабасы
|23
|31
|9
|Кызыл-Жар
|24
|24
|10
|Жетысу
|23
|21
|11
|Улытау
|24
|21
|12
|Кайсар
|23
|20
|13
|Атырау
|24
|18
| 14
Зона вылета
|Туран
|24
|16