Елимай - Ордабасы 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 14:00
28 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур
Елимай
Ордабасы

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Ордабасы, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Елимай
Семей
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
15.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Ордабасы1 : 1Елимай
10.11.2024 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Ордабасы2 : 1Елимай
28.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Елимай1 : 1Ордабасы
14.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур 3 : 3Елимай
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Елимай2 : 0
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 2 : 3Елимай
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Елимай2 : 1
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Елимай
24.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Ордабасы
13.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Ордабасы2 : 1
24.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 2 : 1Ордабасы
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Ордабасы2 : 3
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Ордабасы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2352
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2350
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2347
4 Актобе2442
5 Елимай2339
6 Женис2434
7 Окжетпес2332
8 Ордабасы2331
9 Кызыл-Жар2424
10 Жетысу2321
11 Улытау2421
12 Кайсар2320
13 Атырау2418
14
Зона вылета
Туран2416

