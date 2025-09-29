Парма - Торино 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 18:30
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
29 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Торино, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Торино
Турин
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|18
|зщ
|Матиас Лёвик
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|32
|нп
|Патрик Кутроне
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|81
|вр
|Франко Израэль
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|10
|пз
|Никола Влашич
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|18
|нп
|Джованни Симеоне
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Марко Барони
История личных встреч
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|03.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 3
|20.06.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|30.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|06.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|10.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|22.03.2015
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|29.10.2014
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Кремонезе
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Интер М
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|5
|9
|7
|Милан
|4
|9
|8
|Комо
|5
|8
|9
|Кальяри
|5
|7
|10
|Болонья
|5
|7
|11
|Удинезе
|5
|7
|12
|Сассуоло
|5
|6
|13
|Торино
|4
|4
|14
|Лацио
|4
|3
|15
|Фиорентина
|5
|3
|16
|Верона
|5
|3
|17
|Дженоа
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Лечче
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Пиза
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Парма
|4
|2