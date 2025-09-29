02:07 ()
Парма - Торино 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 18:30
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
29 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Парма
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Торино, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Торино
Турин
31 Япония вр Дзион Судзуки
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
39 Австралия зщ Алессандро Чиркати
3 Сенегал зщ Абдулайе Ндиайе
18 Норвегия зщ Матиас Лёвик
14 Италия зщ Эмануэле Валери
10 Испания пз Адриан Бернабе
16 Бельгия пз Мандела Кейта
22 Дания пз Оливер Сёренсен
32 Италия нп Патрик Кутроне
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
81 Уругвай вр Франко Израэль
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
13 Чили зщ Гильермо Марипан
44 Албания зщ Ардиан Исмайли
34 Италия зщ Кристиано Бираги
16 Норвегия пз Маркус Педерсен
22 Италия пз Чезаре Казадей
32 Албания пз Кристьян Аслани
10 Хорватия пз Никола Влашич
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
Главные тренеры
Испания Карлос Куэста
Италия Марко Барони
История личных встреч
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Парма2 : 2Торино
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Торино0 : 0Парма
03.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Торино1 : 0Парма
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Парма0 : 3Торино
20.06.2020 Италия - Серия А 25-й тур Торино1 : 1Парма
30.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Парма3 : 2Торино
06.04.2019 Италия - Серия А 31-й тур Парма0 : 0Торино
10.11.2018 Италия - Серия А 12-й тур Торино1 : 2Парма
22.03.2015 Италия - Серия А 28-й тур Парма0 : 2Торино
29.10.2014 Италия - Серия А 9-й тур Торино1 : 0Парма
24.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Парма2 : 2 4 : 3
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 0Парма
13.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 2 : 0Парма
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Парма1 : 1
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 2 : 0Парма
25.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Торино1 : 0
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Торино0 : 3
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 1Торино
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Торино0 : 0
25.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 5 : 0Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи412
2
Лига чемпионов
Рома512
3
Лига чемпионов
Ювентус511
4
Лига чемпионов
Кремонезе59
5
Лига Европы
Интер М59
6
Лига конференций
Аталанта59
7 Милан49
8 Комо58
9 Кальяри57
10 Болонья57
11 Удинезе57
12 Сассуоло56
13 Торино44
14 Лацио43
15 Фиорентина53
16 Верона53
17 Дженоа42
18
Зона вылета
Лечче52
19
Зона вылета
Пиза52
20
Зона вылета
Парма42

