Урал - СКА-Хабаровск 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 15:30
29 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - СКА-Хабаровск, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
|24.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 3
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|17.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 3
|11.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|1 : 1
|06.11.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|31.07.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 1
|04.11.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 1
|24.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 0
|31.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|27-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 6
|23.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|0 : 0
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|1 : 2
|15.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|2 : 3
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|21.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|1 : 1
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Первой лиги: «Урал» — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|11
|26
| 2
Повышение
|Урал
|11
|24
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|12
|22
|5
|Ротор
|12
|21
|6
|КАМАЗ
|11
|19
|7
|Шинник
|12
|17
|8
|Родина
|11
|16
|9
|Арсенал Т
|11
|14
|10
|Нефтехимик
|11
|14
|11
|СКА-Хабаровск
|11
|13
|12
|Волга Ул
|11
|11
|13
|Уфа
|12
|11
|14
|Енисей
|11
|10
|15
|Черноморец
|11
|9
| 16
Зона вылета
|Сокол
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Чайка
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|11
|6