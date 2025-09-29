02:08 ()
Урал - СКА-Хабаровск 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 15:30
29 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Урал
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - СКА-Хабаровск, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур Урал3 : 1СКА-Хабаровск
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур СКА-Хабаровск3 : 3Урал
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала Урал1 : 0СКА-Хабаровск
17.03.2018 Россия - Премьер-Лига 23-й тур СКА-Хабаровск0 : 3Урал
11.09.2017 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Урал1 : 1СКА-Хабаровск
06.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур СКА-Хабаровск0 : 2Урал
31.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Урал1 : 1СКА-Хабаровск
04.11.2011 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Урал
24.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Урал2 : 0СКА-Хабаровск
31.08.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 27-й тур Урал1 : 0СКА-Хабаровск
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Урал0 : 6
23.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 2Урал
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Урал0 : 0
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 1 : 2Урал
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 2 : 3Урал
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала СКА-Хабаровск0 : 3
21.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 3 : 1СКА-Хабаровск
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Первой лиги: «Урал» — «СКА-Хабаровск». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1126
2
Повышение
Урал1124
3
Плей-офф за повышение
Факел1224
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1222
5 Ротор1221
6 КАМАЗ1119
7 Шинник1217
8 Родина1116
9 Арсенал Т1114
10 Нефтехимик1114
11 СКА-Хабаровск1113
12 Волга Ул1111
13 Уфа1211
14 Енисей1110
15 Черноморец119
16
Зона вылета
Сокол118
17
Зона вылета
Чайка127
18
Зона вылета
Торпедо М116

Новости футбола

Обзоры матчей

