Енисей - Торпедо М 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 14:00
29 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Енисей
Торпедо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Торпедо М, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
Беларусь Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Торпедо М2 : 0Енисей
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Енисей0 : 1Торпедо М
02.03.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Енисей1 : 0Торпедо М
17.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Торпедо М1 : 0Енисей
20.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Торпедо М2 : 1Енисей
15.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Енисей0 : 1Торпедо М
23.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Торпедо М2 : 1Енисей
14.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Торпедо М0 : 1Енисей
19.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Енисей0 : 3 ТТорпедо М
25.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Торпедо М2 : 0Енисей
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 2Енисей
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Енисей1 : 1
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 1 : 0Енисей
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 2 : 0Енисей
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Енисей0 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 3Торпедо М
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 1 : 0Торпедо М
12.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Торпедо М2 : 3
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 1 : 1Торпедо М
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Торпедо М0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1126
2
Повышение
Урал1124
3
Плей-офф за повышение
Факел1224
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1222
5 Ротор1221
6 КАМАЗ1119
7 Шинник1217
8 Родина1116
9 Арсенал Т1114
10 Нефтехимик1114
11 СКА-Хабаровск1113
12 Волга Ул1111
13 Уфа1211
14 Енисей1110
15 Черноморец119
16
Зона вылета
Сокол118
17
Зона вылета
Чайка127
18
Зона вылета
Торпедо М116

