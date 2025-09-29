Енисей - Торпедо М 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 14:00
29 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Торпедо М, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Андрей Валерьевич Тихонов
|Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|20.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|15.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 1
|23.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 1
|14.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 1
|19.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 3 Т
|25.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 0
|25.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|1 : 0
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|2 : 0
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|2 : 3
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|11
|26
| 2
Повышение
|Урал
|11
|24
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|12
|22
|5
|Ротор
|12
|21
|6
|КАМАЗ
|11
|19
|7
|Шинник
|12
|17
|8
|Родина
|11
|16
|9
|Арсенал Т
|11
|14
|10
|Нефтехимик
|11
|14
|11
|СКА-Хабаровск
|11
|13
|12
|Волга Ул
|11
|11
|13
|Уфа
|12
|11
|14
|Енисей
|11
|10
|15
|Черноморец
|11
|9
| 16
Зона вылета
|Сокол
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Чайка
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|11
|6