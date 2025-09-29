02:08 ()
Бешикташ - Коджаэлиспор 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
29 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Бешикташ
Коджаэлиспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Коджаэлиспор, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Коджаэлиспор
История личных встреч
24.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур 0 : 4Бешикташ
19.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 3 : 0Бешикташ
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Бешикташ2 : 1
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 2 : 0Бешикташ
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Бешикташ0 : 1
21.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Коджаэлиспор1 : 1
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 2 : 0Коджаэлиспор
30.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Коджаэлиспор1 : 1
23.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 3 : 1Коджаэлиспор
16.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур Коджаэлиспор0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай721
2
Лига чемпионов
Трабзонспор714
3
Лига Европы
Гёзтепе713
4
Лига конференций
Фенербахче612
5 Самсунспор712
6 Газиантеп711
7 Коньяспор610
8 Антальяспор610
9 Аланьяспор79
10 Бешикташ59
11 Касымпаша78
12 Истанбул Башакшехир66
13 Ризеспор65
14 Эюпспор75
15 Кайсериспор64
16
Зона вылета
Генчлербирлиги63
17
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк73
18
Зона вылета
Коджаэлиспор62

Отзывы и комментарии к матчу

