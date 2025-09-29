Бешикташ - Коджаэлиспор 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
29 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 7-й тур
Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Коджаэлиспор
История личных встреч
|24.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 4
|19.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|21.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|3 : 1
|16.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|7
|14
| 3
Лига Европы
|Гёзтепе
|7
|13
| 4
Лига конференций
|Фенербахче
|6
|12
|5
|Самсунспор
|7
|12
|6
|Газиантеп
|7
|11
|7
|Коньяспор
|6
|10
|8
|Антальяспор
|6
|10
|9
|Аланьяспор
|7
|9
|10
|Бешикташ
|5
|9
|11
|Касымпаша
|7
|8
|12
|Истанбул Башакшехир
|6
|6
|13
|Ризеспор
|6
|5
|14
|Эюпспор
|7
|5
|15
|Кайсериспор
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|6
|3
| 17
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3
| 18
Зона вылета
|Коджаэлиспор
|6
|2