БКМА - Арарат-Армения 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 17:00
29 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БКМА - Арарат-Армения, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БКМА
Ереван
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
|18.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 4
|29.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1
|07.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|02.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 1
|01.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|05.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 5
|15.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|22.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|23.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 2
|24.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|7
|16
| 2
Лига конференций
|Урарту
|8
|16
| 3
Лига конференций
|Алашкерт
|7
|15
|4
|Арарат-Армения
|6
|14
|5
|Пюник
|7
|13
|6
|Ван
|7
|8
|7
|БКМА
|6
|6
|8
|Гандзасар
|8
|6
|9
|Ширак
|8
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|8
|1