Рубин - Зенит 30 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-09-2025 17:00
30 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Зенит, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|3 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 0
|17.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|27.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|24.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|28.02.2022
|Россия — Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 2
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|4 : 1
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|0 : 0 4 : 2
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 2
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|9 : 1
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|1 : 0
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Рубин» — «Зенит». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|12
|2
|Оренбург
|4
|5
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Ахмат
|4
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|9
|2
|Динамо М
|4
|7
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Сочи
|4
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|4
|11
|2
|Спартак М
|4
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|4
|3
|4
|Ростов
|4
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Акрон
|4
|5
|4
|Балтика
|4
|2