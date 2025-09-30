22:31 ()
Рубин - Зенит 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 17:00
30 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур
Рубин
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Зенит, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Зенит3 : 0Рубин
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин2 : 2Зенит
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Зенит1 : 0Рубин
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Зенит4 : 0Рубин
17.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Зенит2 : 0Рубин
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Рубин0 : 1Зенит
27.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин0 : 4Зенит
24.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Зенит0 : 2Рубин
17.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 3Зенит
28.02.2022 Россия — Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 2Рубин
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 1 : 0Рубин
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Рубин0 : 1
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 2Рубин
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 4 : 1Рубин
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур 0 : 0 4 : 2Рубин
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Зенит5 : 2
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Зенит9 : 1
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 2Зенит
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 1 : 0Зенит
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Зенит2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Рубин» — «Зенит». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит412
2 Оренбург45
3 Рубин44
4 Ахмат43
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар49
2 Динамо М47
3 Крылья Советов46
4 Сочи42
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх411
2 Спартак М47
3 Пари Нижний Новгород43
4 Ростов43
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА48
3 Акрон45
4 Балтика42

Отзывы и комментарии к матчу

