Ахмат - Оренбург 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 19:30
30 Сентября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур
Ахмат
Оренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Оренбург, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
История личных встреч
22.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург2 : 2Ахмат
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат1 : 0Оренбург
28.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург0 : 0Ахмат
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 1Оренбург
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 4Ахмат
04.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ахмат0 : 1Оренбург
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ахмат1 : 2Оренбург
26.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург1 : 1Ахмат
20.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Ахмат4 : 0Оренбург
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Ахмат3 : 0
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 0 : 3Ахмат
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Ахмат
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Ахмат1 : 2
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур 2 : 1Ахмат
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 5 : 2Оренбург
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Оренбург1 : 3
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур Оренбург0 : 0 4 : 2
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 3 : 1Оренбург
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Ахмат» — «Оренбург». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит412
2 Оренбург45
3 Рубин44
4 Ахмат43
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар49
2 Динамо М47
3 Крылья Советов46
4 Сочи42
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх411
2 Спартак М47
3 Пари Нижний Новгород43
4 Ростов43
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА48
3 Акрон45
4 Балтика42

Отзывы и комментарии к матчу

