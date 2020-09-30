Ахмат - Оренбург 30 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-09-2025 19:30
30 Сентября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Оренбург, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Владимир Слишкович
История личных встреч
|22.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 1
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 4
|04.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|26.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 3
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|1 : 2
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 2
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|0 : 0 4 : 2
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Ахмат» — «Оренбург». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|12
|2
|Оренбург
|4
|5
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Ахмат
|4
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|9
|2
|Динамо М
|4
|7
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Сочи
|4
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|4
|11
|2
|Спартак М
|4
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|4
|3
|4
|Ростов
|4
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Акрон
|4
|5
|4
|Балтика
|4
|2