Краснодар - Динамо М 30 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-09-2025 19:30
30 Сентября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо М, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|0 : 4
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|1 : 0
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|25.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 2
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|5 : 4
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 3
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|9 : 1
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|0 : 2
|17.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|0 : 4
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Краснодар» — «Динамо» (Москва). Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|12
|2
|Оренбург
|4
|5
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Ахмат
|4
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|9
|2
|Динамо М
|4
|7
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Сочи
|4
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|4
|11
|2
|Спартак М
|4
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|4
|3
|4
|Ростов
|4
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Акрон
|4
|5
|4
|Балтика
|4
|2