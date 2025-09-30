22:31 ()
Краснодар - Динамо М 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 19:30
30 Сентября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур
Краснодар
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо М, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Динамо М0 : 4Краснодар
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Динамо М
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Краснодар1 : 1Динамо М
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Краснодар3 : 0Динамо М
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 2Краснодар
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Краснодар1 : 0Динамо М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар3 : 1Динамо М
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1Краснодар
25.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М0 : 1Краснодар
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Краснодар1 : 0Динамо М
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Краснодар
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 0 : 2Краснодар
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Краснодар0 : 2
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Краснодар5 : 4
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур 1 : 2Краснодар
26.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 2 : 3Динамо М
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 9 : 1Динамо М
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Динамо М
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Динамо М0 : 2
17.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 4-й тур 0 : 4Динамо М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Краснодар» — «Динамо» (Москва). Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит412
2 Оренбург45
3 Рубин44
4 Ахмат43
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар49
2 Динамо М47
3 Крылья Советов46
4 Сочи42
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх411
2 Спартак М47
3 Пари Нижний Новгород43
4 Ростов43
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА48
3 Акрон45
4 Балтика42

Отзывы и комментарии к матчу

