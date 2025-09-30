Пафос - Бавария 30 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пафос - Бавария, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пафос
Пафос, Кипр
Бавария
Мюнхен, Германия
|93
|вр
|Неофитос Михаил
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|23
|зщ
|Деррик Люккассен
|4
|зщ
|Давид Луис
|2
|зщ
|Костас Пилеас
|5
|зщ
|Давид Гольдар
|26
|пз
|Иван Шуньич
|88
|пз
|Пепе
|30
|пз
|Влад Драгомир
|11
|нп
|Жажа
|10
|нп
|Ландри Димата
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|23
|зщ
|Саша Боэ
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|4
|зщ
|Жонатан Та
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|7
|пз
|Серж Гнабри
|14
|пз
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Венсан Компани
История личных встреч
|27.09.2025
|Кипр — Первый дивизион
|5-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Кипр — Первый дивизион
|1-й тур
|3 : 0
|21.09.2025
|Кипр — Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 2
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Кипр — Первый дивизион
|3-й тур
|0 : 1
|26.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Брюгге
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Бенфика
|1
|0
|25
|Марсель
|1
|0
|26
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|27
|Вильярреал
|1
|0
|28
|Челси
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Атлетик Б
|1
|0
|31
|Аякс
|1
|0
|32
|Наполи
|1
|0
|33
|Кайрат
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Аталанта
|1
|0