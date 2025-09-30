22:31 ()
Пафос - Бавария 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Пафос
Бавария

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пафос - Бавария, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пафос
Пафос, Кипр
Бавария
Мюнхен, Германия
93КипрврНеофитос Михаил
77Кабо-ВердезщЖоау Коррея
23НидерландызщДеррик Люккассен
4БразилиязщДавид Луис
2КипрзщКостас Пилеас
5ИспаниязщДавид Гольдар
26Босния и ГерцеговинапзИван Шуньич
88Португалияпз Пепе
30РумынияпзВлад Драгомир
11Бразилиянп Жажа
10БельгиянпЛандри Димата
1ГерманияврМануэль Нойер
23ФранциязщСаша Боэ
3Южная КореязщКим Мин Джэ
4ГерманиязщЖонатан Та
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
17ФранцияпзМайкл Олисе
7ГерманияпзСерж Гнабри
14КолумбияпзЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
27.09.2025Кипр — Первый дивизион5-й турПафос2 : 1
24.09.2025Кипр — Первый дивизион1-й турПафос3 : 0
21.09.2025Кипр — Первый дивизион4-й тур0 : 2Пафос
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 0Пафос
13.09.2025Кипр — Первый дивизион3-й турПафос0 : 1
26.09.2025Германия — Бундеслига5-й турБавария4 : 0
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур1 : 4Бавария
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турБавария3 : 1
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й турБавария5 : 0
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур2 : 3Бавария
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
2
1/8 финала
ПСЖ13
3
1/8 финала
Брюгге13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Юнион13
6
1/8 финала
Бавария13
7
1/8 финала
Интер М13
8
1/8 финала
Арсенал13
9
Плей-офф
Манчестер Сити13
10
Плей-офф
Карабах13
11
Плей-офф
Ливерпуль13
12
Плей-офф
Барселона13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Боруссия Д11
16
Плей-офф
Ювентус11
17
Плей-офф
Будё-Глимт11
18
Плей-офф
Байер11
19
Плей-офф
Копенгаген11
20
Плей-офф
Славия П11
21
Плей-офф
Пафос11
22
Плей-офф
Олимпиакос11
23
Плей-офф
Атлетико М10
24
Плей-офф
Бенфика10
25 Марсель10
26 Ньюкасл Юнайтед10
27 Вильярреал10
28 Челси10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Атлетик Б10
31 Аякс10
32 Наполи10
33 Кайрат10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Аталанта10

