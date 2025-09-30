22:32 ()
Интер М - Славия П 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Интер М
Славия П

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Славия П, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Славия П
Прага, Чехия
1ШвейцарияврЯн Зоммер
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландыпзДензел Думфрис
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
8ХорватияпзПетар Сучич
32ИталияпзФедерико Димарко
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
36ЧехияврИндржих Станек
2ЧехиязщШтепан Халоупек
4ЧехиязщДавид Зима
27ЧехиязщТомаш Влчек
21ЧехияпзДавид Доудера
10ГрецияпзХристос Зафейрис
7АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
19ЛиберияпзОскар Дорли
9ЧехияпзВасил Кушей
17ЧехиянпЛукаш Провод
25ЧехиянпТомаш Хоры
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ЧехияЙиндржих Трпишовски
История личных встреч
27.11.2019Лига чемпионовГруппа F. 5-й турСлавия П1 : 3Интер М
17.09.2019Лига чемпионовГруппа F. 1-й турИнтер М1 : 1Славия П
27.09.2025Италия — Серия А5-й тур0 : 2Интер М
21.09.2025Италия — Серия А4-й турИнтер М2 : 1
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 2Интер М
13.09.2025Италия — Серия А3-й тур4 : 3Интер М
31.08.2025Италия — Серия А2-й турИнтер М1 : 2
26.09.2025Чехия — Высшая лига10-й турСлавия П2 : 0
21.09.2025Чехия — Высшая лига9-й тур1 : 1Славия П
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турСлавия П2 : 2
13.09.2025Чехия — Высшая лига8-й турСлавия П3 : 1
30.08.2025Чехия — Высшая лига7-й тур1 : 3Славия П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
2
1/8 финала
ПСЖ13
3
1/8 финала
Брюгге13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Юнион13
6
1/8 финала
Бавария13
7
1/8 финала
Интер М13
8
1/8 финала
Арсенал13
9
Плей-офф
Манчестер Сити13
10
Плей-офф
Карабах13
11
Плей-офф
Ливерпуль13
12
Плей-офф
Барселона13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Боруссия Д11
16
Плей-офф
Ювентус11
17
Плей-офф
Будё-Глимт11
18
Плей-офф
Байер11
19
Плей-офф
Копенгаген11
20
Плей-офф
Славия П11
21
Плей-офф
Пафос11
22
Плей-офф
Олимпиакос11
23
Плей-офф
Атлетико М10
24
Плей-офф
Бенфика10
25 Марсель10
26 Ньюкасл Юнайтед10
27 Вильярреал10
28 Челси10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Атлетик Б10
31 Аякс10
32 Наполи10
33 Кайрат10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Аталанта10

