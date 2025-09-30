Марсель - Аякс 30 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Аякс, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Марсель
Марсель, Франция
Аякс
Амстердам, Нидерланды
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|17
|пз
|Мэттью О'Райли
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|22
|пз
|Тимоти Веа
|14
|нп
|Игор Пайшао
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|2
|зщ
|Лукас Роза
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|4
|зщ
|Коу Итакура
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|6
|пз
|Юри Регер
|18
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|11
|нп
|Мика Годтс
|Роберто де Дзерби
|Джон Хейтинга
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|4 : 3
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа B. 1-й тур
|3 : 3
|20.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|2 : 2
|18.03.2009
|Кубок УЕФА
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|12.03.2009
|Кубок УЕФА
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|26.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|4 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 2
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Брюгге
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Бенфика
|1
|0
|25
|Марсель
|1
|0
|26
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|27
|Вильярреал
|1
|0
|28
|Челси
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Атлетик Б
|1
|0
|31
|Аякс
|1
|0
|32
|Наполи
|1
|0
|33
|Кайрат
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Аталанта
|1
|0