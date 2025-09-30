22:32 ()
Марсель - Аякс 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Марсель
Аякс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Аякс, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель, Франция
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1АргентинаврХеронимо Рульи
28ФранциязщБенжамен Павар
5АргентиназщЛеонардо Балерди
21МароккозщНайеф Агер
33Италиязщ Эмерсон
17ДанияпзМэттью О'Райли
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
22СШАпзТимоти Веа
14БразилиянпИгор Пайшао
97ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
1ЧехияврВитезслав Ярош
2БразилиязщЛукас Роза
37ХорватиязщЙосип Шутало
4ЯпониязщКоу Итакура
5НидерландызщОуэн Вейндал
6НидерландыпзЮри Регер
18НидерландыпзДави Классен
8НидерландыпзКеннет Тейлор
17НорвегиянпОливер Эдвардсен
25НидерландынпВаут Вегорст
11БельгиянпМика Годтс
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
НидерландыДжон Хейтинга
История личных встреч
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа B. 5-й турМарсель4 : 3Аякс
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа B. 1-й турАякс3 : 3Марсель
20.07.2016Товарищеские матчи (клубы) - 2016Июль 2016Марсель2 : 2Аякс
18.03.2009Кубок УЕФА1/8 финала. 2-й матчАякс2 : 2 ДВМарсель
12.03.2009Кубок УЕФА1/8 финала. 1-й матчМарсель2 : 1Аякс
26.09.2025Франция — Лига 16-й тур1 : 2Марсель
22.09.2025Франция — Лига 15-й турМарсель1 : 0
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1Марсель
12.09.2025Франция — Лига 14-й турМарсель4 : 0
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур1 : 0Марсель
27.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турАякс2 : 1
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур2 : 2Аякс
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАякс0 : 2
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турАякс3 : 1
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур1 : 1Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
2
1/8 финала
ПСЖ13
3
1/8 финала
Брюгге13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Юнион13
6
1/8 финала
Бавария13
7
1/8 финала
Интер М13
8
1/8 финала
Арсенал13
9
Плей-офф
Манчестер Сити13
10
Плей-офф
Карабах13
11
Плей-офф
Ливерпуль13
12
Плей-офф
Барселона13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Боруссия Д11
16
Плей-офф
Ювентус11
17
Плей-офф
Будё-Глимт11
18
Плей-офф
Байер11
19
Плей-офф
Копенгаген11
20
Плей-офф
Славия П11
21
Плей-офф
Пафос11
22
Плей-офф
Олимпиакос11
23
Плей-офф
Атлетико М10
24
Плей-офф
Бенфика10
25 Марсель10
26 Ньюкасл Юнайтед10
27 Вильярреал10
28 Челси10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Атлетик Б10
31 Аякс10
32 Наполи10
33 Кайрат10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Аталанта10

