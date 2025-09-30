Атлетико М - Айнтрахт Ф 30 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Айнтрахт Ф, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|20
|пз
|Рицу Доан
|42
|пз
|Джан Узун
|7
|пз
|Ансгар Кнауфф
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|5 : 2
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 2
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 6
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|5 : 1
|12.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Брюгге
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Бенфика
|1
|0
|25
|Марсель
|1
|0
|26
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|27
|Вильярреал
|1
|0
|28
|Челси
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Атлетик Б
|1
|0
|31
|Аякс
|1
|0
|32
|Наполи
|1
|0
|33
|Кайрат
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Аталанта
|1
|0