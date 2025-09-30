22:32 ()
Свернуть список

Атлетико М - Айнтрахт Ф 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Атлетико М
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Айнтрахт Ф, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
24ИспаниязщРобен Ле Норман
17СловакиязщДавид Ганцко
3ИталиязщМаттео Руджери
8ИспанияпзПабло Барриос
6Испанияпз Коке
20АргентинапзДжулиано Симеоне
23АргентинапзНиколас Гонсалес
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
19АргентинанпХулиан Альварес
23ГерманияврМихаэль Цеттерер
34ГерманиязщНнамди Коллинз
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
21ГерманиязщНатаниэль Браун
16ШвецияпзХуго Ларссон
8АлжирпзФарес Шаиби
20ЯпонияпзРицу Доан
42ТурцияпзДжан Узун
7ГерманияпзАнсгар Кнауфф
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
27.09.2025Испания — Примера7-й турАтлетико М5 : 2
24.09.2025Испания — Примера6-й турАтлетико М3 : 2
21.09.2025Испания — Примера5-й тур1 : 1Атлетико М
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур3 : 2Атлетико М
13.09.2025Испания — Примера4-й турАтлетико М2 : 0
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур4 : 6Айнтрахт Ф
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турАйнтрахт Ф3 : 4
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАйнтрахт Ф5 : 1
12.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур3 : 1Айнтрахт Ф
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур1 : 3Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
2
1/8 финала
ПСЖ13
3
1/8 финала
Брюгге13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Юнион13
6
1/8 финала
Бавария13
7
1/8 финала
Интер М13
8
1/8 финала
Арсенал13
9
Плей-офф
Манчестер Сити13
10
Плей-офф
Карабах13
11
Плей-офф
Ливерпуль13
12
Плей-офф
Барселона13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Боруссия Д11
16
Плей-офф
Ювентус11
17
Плей-офф
Будё-Глимт11
18
Плей-офф
Байер11
19
Плей-офф
Копенгаген11
20
Плей-офф
Славия П11
21
Плей-офф
Пафос11
22
Плей-офф
Олимпиакос11
23
Плей-офф
Атлетико М10
24
Плей-офф
Бенфика10
25 Марсель10
26 Ньюкасл Юнайтед10
27 Вильярреал10
28 Челси10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Атлетик Б10
31 Аякс10
32 Наполи10
33 Кайрат10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Аталанта10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close