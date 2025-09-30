22:32 ()
Будё-Глимт - Тоттенхэм Хотспур 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
12РоссияврНикита Хайкин
5НорвегиязщХайтам Алеесами
20НорвегиязщФредрик Шёвольд
4НорвегиязщОдин Бёртуфт
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
26НорвегияпзХокон Эвьен
7НорвегияпзПатрик Берг
8НорвегияпзСондре Эукленн
30ДаниянпМатиас Йоргенсен
9ДаниянпКаспер Хёг
10НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
1ИталияврГульельмо Викарио
24АнглиязщДжед Спенс
17АргентиназщКристиан Ромеро
37НидерландызщМикки ван де Вен
13ИталиязщДестини Удоджи
15ШвецияпзЛукас Бергвалль
30УругвайпзРодриго Бентанкур
6ПортугалияпзЖоау Пальинья
20ГананпМохаммед Кудус
7НидерландынпХави Симонс
9Бразилиянп Ришарлисон
Главные тренеры
НорвегияХьетиль Кнутсен
ДанияТомас Франк
История личных встреч
08.05.2025Лига Европы1/2 финала. 2-й матчБудё-Глимт0 : 2Тоттенхэм Хотспур
01.05.2025Лига Европы1/2 финала. 1-й матчТоттенхэм Хотспур3 : 1Будё-Глимт
21.09.2025Норвегия — Элитсерия22-й тур1 : 1Будё-Глимт
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 2Будё-Глимт
12.09.2025Норвегия — Элитсерия21-й турБудё-Глимт7 : 1
31.08.2025Норвегия — Элитсерия20-й тур1 : 2Будё-Глимт
26.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 1Будё-Глимт
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турТоттенхэм Хотспур1 : 1
24.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финалаТоттенхэм Хотспур3 : 0
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й тур2 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турТоттенхэм Хотспур1 : 0
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 3Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
2
1/8 финала
ПСЖ13
3
1/8 финала
Брюгге13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Юнион13
6
1/8 финала
Бавария13
7
1/8 финала
Интер М13
8
1/8 финала
Арсенал13
9
Плей-офф
Манчестер Сити13
10
Плей-офф
Карабах13
11
Плей-офф
Ливерпуль13
12
Плей-офф
Барселона13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Боруссия Д11
16
Плей-офф
Ювентус11
17
Плей-офф
Будё-Глимт11
18
Плей-офф
Байер11
19
Плей-офф
Копенгаген11
20
Плей-офф
Славия П11
21
Плей-офф
Пафос11
22
Плей-офф
Олимпиакос11
23
Плей-офф
Атлетико М10
24
Плей-офф
Бенфика10
25 Марсель10
26 Ньюкасл Юнайтед10
27 Вильярреал10
28 Челси10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Атлетик Б10
31 Аякс10
32 Наполи10
33 Кайрат10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Аталанта10

