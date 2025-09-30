Будё-Глимт - Тоттенхэм Хотспур 30 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-09-2025 21:00
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
30 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
|12
|вр
|Никита Хайкин
|5
|зщ
|Хайтам Алеесами
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|26
|пз
|Хокон Эвьен
|7
|пз
|Патрик Берг
|8
|пз
|Сондре Эукленн
|30
|нп
|Матиас Йоргенсен
|9
|нп
|Каспер Хёг
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|24
|зщ
|Джед Спенс
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|20
|нп
|Мохаммед Кудус
|7
|нп
|Хави Симонс
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Томас Франк
История личных встреч
|08.05.2025
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 2
|01.05.2025
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|3 : 1
|21.09.2025
|Норвегия — Элитсерия
|22-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Норвегия — Элитсерия
|21-й тур
|7 : 1
|31.08.2025
|Норвегия — Элитсерия
|20-й тур
|1 : 2
|26.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Брюгге
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Бенфика
|1
|0
|25
|Марсель
|1
|0
|26
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|27
|Вильярреал
|1
|0
|28
|Челси
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Атлетик Б
|1
|0
|31
|Аякс
|1
|0
|32
|Наполи
|1
|0
|33
|Кайрат
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Аталанта
|1
|0