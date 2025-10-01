01:25 ()
Пари Нижний Новгород - Спартак М 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 17:00
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
01 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Пари Нижний Новгород
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Спартак М, которое состоится 01 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Сербия Деян Станкович
Сербия Ненад Сакич (и.о.)
История личных встреч
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Спартак М3 : 0Пари Нижний Новгород
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Спартак М4 : 0Пари Нижний Новгород
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Спартак М
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Спартак М1 : 0Пари Нижний Новгород
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М3 : 0Пари Нижний Новгород
27.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Спартак М
05.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Спартак М
22.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М2 : 0Пари Нижний Новгород
19.09.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 3Спартак М
08.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М5 : 4Пари Нижний Новгород
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Пари Нижний Новгород3 : 1
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 0 : 2Пари Нижний Новгород
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Спартак М0 : 3
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М2 : 1
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 5 : 4Спартак М
18.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур Спартак М1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Пари Нижний Новгород» — «Спартак». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург45
3 Рубин54
4 Ахмат43
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар49
2 Динамо М47
3 Крылья Советов46
4 Сочи42
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх411
2 Спартак М47
3 Пари Нижний Новгород43
4 Ростов43
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА48
3 Акрон45
4 Балтика42

Отзывы и комментарии к матчу

