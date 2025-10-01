Пари Нижний Новгород - Спартак М 01 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-10-2025 17:00
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
01 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Спартак М, которое состоится 01 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Деян Станкович
|Ненад Сакич (и.о.)
История личных встреч
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|4 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|08.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|0 : 2
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 3
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|5 : 4
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Пари Нижний Новгород» — «Спартак». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|4
|5
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|4
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|4
|9
|2
|Динамо М
|4
|7
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Сочи
|4
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|4
|11
|2
|Спартак М
|4
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|4
|3
|4
|Ростов
|4
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Акрон
|4
|5
|4
|Балтика
|4
|2