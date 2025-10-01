Карабах - Копенгаген 01 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-10-2025 18:45
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
01 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Копенгаген, которое состоится 01 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|99
|вр
|Матеуш Кохальски
|2
|зщ
|Матеус Силва
|13
|зщ
|Бахлул Мустафазаде
|81
|зщ
|Кевин Давид Медина Рентерия
|44
|зщ
|Элвин Джафаргулиев
|35
|пз
|Педро Бикальо
|20
|пз
|Кади Боржес
|15
|пз
|Леандру Андраде
|10
|пз
|Абделла Зубир
|11
|нп
|Эммануэль Аддай
|17
|нп
|Камило Дуран
|1
|вр
|Доминик Котарски
|13
|зщ
|Родриго Хуэскас
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|6
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|27
|пз
|Томас Дилейни
|7
|пз
|Виктор Классон
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|11
|нп
|Джордан Ларссон
|16
|нп
|Роберт
Главные тренеры
|Гурбан Гурбанов
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|23.08.2017
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|15.08.2017
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|26.09.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 5
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 3
|12.09.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Дания — Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Дания — Суперлига
|9-й тур
|3 : 3
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Дания — Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Дания — Суперлига
|7-й тур
|1 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Карабах» — «Копенгаген». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Брюгге
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 24
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
|25
|Бенфика
|1
|0
|26
|Марсель
|1
|0
|27
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|28
|Вильярреал
|1
|0
|29
|Челси
|1
|0
|30
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|31
|Атлетик Б
|1
|0
|32
|Аякс
|1
|0
|33
|Наполи
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Кайрат
|2
|0