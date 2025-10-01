01:26 ()
Карабах - Копенгаген 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 18:45
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
01 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Карабах
Копенгаген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Копенгаген, которое состоится 01 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Копенгаген
Копенгаген, Дания
99 Польша вр Матеуш Кохальски
2 Бразилия зщ Матеус Силва
13 Азербайджан зщ Бахлул Мустафазаде
81 Колумбия зщ Кевин Давид Медина Рентерия
44 Азербайджан зщ Элвин Джафаргулиев
35 Бразилия пз Педро Бикальо
20 Бразилия пз Кади Боржес
15 Кабо-Верде пз Леандру Андраде
10 Франция пз Абделла Зубир
11 Гана нп Эммануэль Аддай
17 Колумбия нп Камило Дуран
1 Хорватия вр Доминик Котарски
13 Мексика зщ Родриго Хуэскас
5 Бразилия зщ Габриэл Перейра
6 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
15 Перу зщ Маркос Лопес
12 Дания пз Лукас Лерагер
27 Дания пз Томас Дилейни
7 Швеция пз Виктор Классон
10 Норвегия пз Мохамед Эльюнусси
11 Швеция нп Джордан Ларссон
16 Бразилия нп Роберт
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
Дания Якоб Неэструп
История личных встреч
23.08.2017 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Копенгаген2 : 1Карабах
15.08.2017 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Карабах1 : 0Копенгаген
26.09.2025 Азербайджан — Премьер-лига 6-й тур Карабах2 : 0
21.09.2025 Азербайджан — Премьер-лига 5-й тур 0 : 5Карабах
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 3Карабах
12.09.2025 Азербайджан — Премьер-лига 4-й тур Карабах1 : 1
31.08.2025 Азербайджан — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Карабах
27.09.2025 Дания — Суперлига 10-й тур 1 : 2Копенгаген
21.09.2025 Дания — Суперлига 9-й тур Копенгаген3 : 3
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Копенгаген2 : 2
13.09.2025 Дания — Суперлига 8-й тур 2 : 1Копенгаген
31.08.2025 Дания — Суперлига 7-й тур 1 : 5Копенгаген
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Карабах» — «Копенгаген». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид26
2
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
3
1/8 финала
ПСЖ13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Брюгге23
6
1/8 финала
Юнион13
7
1/8 финала
Бавария13
8
1/8 финала
Интер М13
9
Плей-офф
Арсенал13
10
Плей-офф
Манчестер Сити13
11
Плей-офф
Карабах13
12
Плей-офф
Ливерпуль13
13
Плей-офф
Барселона13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Аталанта23
16
Плей-офф
Боруссия Д11
17
Плей-офф
Ювентус11
18
Плей-офф
Будё-Глимт11
19
Плей-офф
Байер11
20
Плей-офф
Копенгаген11
21
Плей-офф
Славия П11
22
Плей-офф
Пафос11
23
Плей-офф
Олимпиакос11
24
Плей-офф
Атлетико М10
25 Бенфика10
26 Марсель10
27 Ньюкасл Юнайтед10
28 Вильярреал10
29 Челси10
30 ПСВ Эйндховен10
31 Атлетик Б10
32 Аякс10
33 Наполи10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Кайрат20

Отзывы и комментарии к матчу

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
