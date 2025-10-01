01:26 ()
Наполи - Спортинг 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Наполи
Спортинг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Спортинг, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
32СербияврВаня Милинкович-Савич
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
31НидерландызщСэм Бёкема
5БразилиязщЖуан Жесус
17УругвайзщМатиас Оливера
68СловакияпзСтанислав Лоботка
21ИталияпзМаттео Политано
99КамерунпзФранк Ангисса
11БельгияпзКевин Де Брёйне
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
19ДаниянпРасмус Хойлунд
1ПортугалияврРуй Силва
13ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
6БельгиязщЗено Дебаст
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42ДанияпзМортен Юльманн
14ГрузияпзГеоргий Кочорашвили
7ПортугалияпзЖеовани Кенда
17ПортугалияпзФрансиску Тринкан
8ПортугалияпзПедру Гонсалвеш
97КолумбиянпЛуис Суарес
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ПортугалияРуй Боржеш
История личных встреч
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 1Наполи
22.09.2025Италия — Серия А4-й турНаполи3 : 2
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 0Наполи
13.09.2025Италия — Серия А3-й тур1 : 3Наполи
30.08.2025Италия — Серия А2-й турНаполи1 : 0
27.09.2025Португалия — Примейра7-й тур0 : 1Спортинг
22.09.2025Португалия — Примейра6-й турСпортинг3 : 0
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турСпортинг4 : 1
13.09.2025Португалия — Примейра5-й тур1 : 2Спортинг
30.08.2025Португалия — Примейра4-й турСпортинг1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид26
2
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
3
1/8 финала
ПСЖ13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Брюгге23
6
1/8 финала
Юнион13
7
1/8 финала
Бавария13
8
1/8 финала
Интер М13
9
Плей-офф
Арсенал13
10
Плей-офф
Манчестер Сити13
11
Плей-офф
Карабах13
12
Плей-офф
Ливерпуль13
13
Плей-офф
Барселона13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Аталанта23
16
Плей-офф
Боруссия Д11
17
Плей-офф
Ювентус11
18
Плей-офф
Будё-Глимт11
19
Плей-офф
Байер11
20
Плей-офф
Копенгаген11
21
Плей-офф
Славия П11
22
Плей-офф
Пафос11
23
Плей-офф
Олимпиакос11
24
Плей-офф
Атлетико М10
25 Бенфика10
26 Марсель10
27 Ньюкасл Юнайтед10
28 Вильярреал10
29 Челси10
30 ПСВ Эйндховен10
31 Атлетик Б10
32 Аякс10
33 Наполи10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Кайрат20

