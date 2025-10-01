Наполи - Спортинг 01 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Спортинг, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|21
|пз
|Маттео Политано
|99
|пз
|Франк Ангисса
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Руй Силва
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|14
|пз
|Георгий Кочорашвили
|7
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|пз
|Франсиску Тринкан
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|97
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Руй Боржеш
История личных встреч
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|22.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Брюгге
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 24
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
|25
|Бенфика
|1
|0
|26
|Марсель
|1
|0
|27
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|28
|Вильярреал
|1
|0
|29
|Челси
|1
|0
|30
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|31
|Атлетик Б
|1
|0
|32
|Аякс
|1
|0
|33
|Наполи
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Кайрат
|2
|0