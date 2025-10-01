Вильярреал - Ювентус 01 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Ювентус, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Ювентус
Турин, Италия
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|4
|зщ
|Рафа Марин
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|пз
|Тейджон Бьюкенен
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|20
|пз
|Альберто Молейро
|19
|пз
|Николя Пепе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|15
|пз
|Пьер Калюлю
|25
|пз
|Жоау Мариу
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|27
|пз
|Андреа Камбьязо
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Шику Консейсау
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Игор Тудор
История личных встреч
|16.03.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 3
|22.02.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 4
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 3
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Брюгге
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 24
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
|25
|Бенфика
|1
|0
|26
|Марсель
|1
|0
|27
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|28
|Вильярреал
|1
|0
|29
|Челси
|1
|0
|30
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|31
|Атлетик Б
|1
|0
|32
|Аякс
|1
|0
|33
|Наполи
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Кайрат
|2
|0