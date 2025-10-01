01:26 ()
Свернуть список

Вильярреал - Ювентус 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Вильярреал
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Ювентус, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Ювентус
Турин, Италия
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
4ИспаниязщРафа Марин
12ПортугалиязщРенату Вейга
23ИспаниязщСерхи Кардона
17КанадапзТейджон Бьюкенен
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
18СенегалпзПап Гейе
20ИспанияпзАльберто Молейро
19Кот-д'ИвуарпзНиколя Пепе
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
24ИталиязщДаниэле Ругани
6АнглиязщЛлойд Келли
15ФранцияпзПьер Калюлю
25ПортугалияпзЖоау Мариу
8НидерландыпзТён Копмейнерс
5ИталияпзМануэль Локателли
27ИталияпзАндреа Камбьязо
10ТурцияпзКенан Йылдыз
7ПортугалиянпШику Консейсау
30КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
16.03.2022Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчЮвентус0 : 3Вильярреал
22.02.2022Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчВильярреал1 : 1Ювентус
27.09.2025Испания — Примера7-й турВильярреал1 : 0
23.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 2Вильярреал
20.09.2025Испания — Примера5-й турВильярреал2 : 1
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 0Вильярреал
13.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 0Вильярреал
27.09.2025Италия — Серия А5-й турЮвентус1 : 1
20.09.2025Италия — Серия А4-й тур1 : 1Ювентус
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турЮвентус4 : 4
13.09.2025Италия — Серия А3-й турЮвентус4 : 3
31.08.2025Италия — Серия А2-й тур0 : 1Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид26
2
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
3
1/8 финала
ПСЖ13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Брюгге23
6
1/8 финала
Юнион13
7
1/8 финала
Бавария13
8
1/8 финала
Интер М13
9
Плей-офф
Арсенал13
10
Плей-офф
Манчестер Сити13
11
Плей-офф
Карабах13
12
Плей-офф
Ливерпуль13
13
Плей-офф
Барселона13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Аталанта23
16
Плей-офф
Боруссия Д11
17
Плей-офф
Ювентус11
18
Плей-офф
Будё-Глимт11
19
Плей-офф
Байер11
20
Плей-офф
Копенгаген11
21
Плей-офф
Славия П11
22
Плей-офф
Пафос11
23
Плей-офф
Олимпиакос11
24
Плей-офф
Атлетико М10
25 Бенфика10
26 Марсель10
27 Ньюкасл Юнайтед10
28 Вильярреал10
29 Челси10
30 ПСВ Эйндховен10
31 Атлетик Б10
32 Аякс10
33 Наполи10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Кайрат20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close