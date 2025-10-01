01:26 ()
Монако - Манчестер Сити 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Монако
Манчестер Сити

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Манчестер Сити, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
16ШвейцарияврФилипп Кён
2Бразилиязщ Вандерсон
5ГерманиязщТило Керер
3АнглиязщЭрик Дайер
12БразилиязщКаю Энрике
4НидерландызщДжордан Тезе
18ЯпонияпзТакуми Минамино
28ФранцияпзМамаду Кулибали
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
14ДаниянпМика Биерет
19ФранциянпДжордж Иленикена
25ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
82АнглиязщРико Льюис
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
6НидерландызщНатан Аке
16Испанияпз Родри
26Бразилияпз Савио
4НидерландыпзТейани Рейндерс
47АнглияпзФил Фоден
11БельгияпзЖереми Доку
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
15.03.2017Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчМонако3 : 1Манчестер Сити
21.02.2017Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчМанчестер Сити5 : 3Монако
27.09.2025Франция — Лига 16-й тур3 : 1Монако
21.09.2025Франция — Лига 15-й турМонако5 : 2
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 1Монако
13.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 2Монако
31.08.2025Франция — Лига 13-й турМонако3 : 2
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турМанчестер Сити5 : 1
24.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финала0 : 2Манчестер Сити
21.09.2025Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 1Манчестер Сити
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турМанчестер Сити2 : 0
14.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турМанчестер Сити3 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид26
2
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
3
1/8 финала
ПСЖ13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Брюгге23
6
1/8 финала
Юнион13
7
1/8 финала
Бавария13
8
1/8 финала
Интер М13
9
Плей-офф
Арсенал13
10
Плей-офф
Манчестер Сити13
11
Плей-офф
Карабах13
12
Плей-офф
Ливерпуль13
13
Плей-офф
Барселона13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Аталанта23
16
Плей-офф
Боруссия Д11
17
Плей-офф
Ювентус11
18
Плей-офф
Будё-Глимт11
19
Плей-офф
Байер11
20
Плей-офф
Копенгаген11
21
Плей-офф
Славия П11
22
Плей-офф
Пафос11
23
Плей-офф
Олимпиакос11
24
Плей-офф
Атлетико М10
25 Бенфика10
26 Марсель10
27 Ньюкасл Юнайтед10
28 Вильярреал10
29 Челси10
30 ПСВ Эйндховен10
31 Атлетик Б10
32 Аякс10
33 Наполи10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Кайрат20

