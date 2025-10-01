Монако - Манчестер Сити 01 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Манчестер Сити, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|16
|вр
|Филипп Кён
|2
|зщ
|Вандерсон
|5
|зщ
|Тило Керер
|3
|зщ
|Эрик Дайер
|12
|зщ
|Каю Энрике
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|18
|пз
|Такуми Минамино
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|14
|нп
|Мика Биерет
|19
|нп
|Джордж Иленикена
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|82
|зщ
|Рико Льюис
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|6
|зщ
|Натан Аке
|16
|пз
|Родри
|26
|пз
|Савио
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|15.03.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|21.02.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|5 : 3
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 1
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Брюгге
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 24
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
|25
|Бенфика
|1
|0
|26
|Марсель
|1
|0
|27
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|28
|Вильярреал
|1
|0
|29
|Челси
|1
|0
|30
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|31
|Атлетик Б
|1
|0
|32
|Аякс
|1
|0
|33
|Наполи
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Кайрат
|2
|0