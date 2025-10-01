01:27 ()
Интер Майами - Чикаго Файр 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 01:30
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
01 Октября 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Чикаго Файр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Чикаго Файр, которое состоится 01 Октября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами
Чикаго Файр
Чикаго
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
США Грегг Берхалтер
История личных встреч
13.04.2025 США — Major League Soccer МЛС Чикаго Файр0 : 0Интер Майами
01.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Чикаго Файр1 : 4Интер Майами
21.07.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1Чикаго Файр
05.10.2023 США — Major League Soccer США - MLS Чикаго Файр4 : 1Интер Майами
26.03.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 3Чикаго Файр
11.09.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Чикаго Файр3 : 1Интер Майами
27.02.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 0Чикаго Файр
19.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами3 : 2Чикаго Файр
23.05.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Чикаго Файр1 : 0Интер Майами
27.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Интер Майами
25.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 4Интер Майами
21.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 2
17.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1
14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 3 : 0Интер Майами
28.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Чикаго Файр2 : 0
21.09.2025 США — Major League Soccer МЛС 0 : 3Чикаго Файр
14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Чикаго Файр1 : 3
07.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Чикаго Файр3 : 2
24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 4 : 0Чикаго Файр
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Филадельфия Юнион3263
2 Цинциннати3259
3 Сан-Диего3257
4 Ванкувер Уайткэпс3157
5 Нью-Йорк Сити3256
6 Интер Майами3056
7 Миннесота Юнайтед3255
8 Шарлотт3253
9 Нэшвилл3253
10 Лос-Анджелес3053
11 Орландо Сити3152
12 Коламбус Крю3250
13 Чикаго Файр3148
14 Сиэтл Саундерс3146
15 Остин3144
16 Портленд Тимберс3244
17 Нью-Йорк Ред Буллз3243
18 Колорадо Рэпидз3240
19 Сан-Хосе Эртквейкс3238
20 Даллас3138
21 Реал Солт-Лейк3137
22 Хьюстон Динамо3236
23 Нью-Инглэнд Революшн3235
24 Сент-Луис Сити3228
25 Торонто3128
26 Спортинг Канзас-Сити3227
27 Клёб де Фут Монреаль3227
28 Атланта Юнайтед3127
29 Ди-Си Юнайтед3225
30 Лос-Анджелес Гэлакси3124

