Интер Майами - Чикаго Файр 01 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-10-2025 01:30
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
01 Октября 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Чикаго Файр, которое состоится 01 Октября 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Майами
Майами
Чикаго Файр
Чикаго
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Грегг Берхалтер
История личных встреч
|13.04.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|01.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|21.07.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|05.10.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|4 : 1
|26.03.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 3
|11.09.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|27.02.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|19.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|23.05.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|27.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|25.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 4
|21.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 2
|17.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|28.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|21.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 3
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|07.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 2
|24.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Филадельфия Юнион
|32
|63
|2
|Цинциннати
|32
|59
|3
|Сан-Диего
|32
|57
|4
|Ванкувер Уайткэпс
|31
|57
|5
|Нью-Йорк Сити
|32
|56
|6
|Интер Майами
|30
|56
|7
|Миннесота Юнайтед
|32
|55
|8
|Шарлотт
|32
|53
|9
|Нэшвилл
|32
|53
|10
|Лос-Анджелес
|30
|53
|11
|Орландо Сити
|31
|52
|12
|Коламбус Крю
|32
|50
|13
|Чикаго Файр
|31
|48
|14
|Сиэтл Саундерс
|31
|46
|15
|Остин
|31
|44
|16
|Портленд Тимберс
|32
|44
|17
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|43
|18
|Колорадо Рэпидз
|32
|40
|19
|Сан-Хосе Эртквейкс
|32
|38
|20
|Даллас
|31
|38
|21
|Реал Солт-Лейк
|31
|37
|22
|Хьюстон Динамо
|32
|36
|23
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|35
|24
|Сент-Луис Сити
|32
|28
|25
|Торонто
|31
|28
|26
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|27
|27
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|27
|28
|Атланта Юнайтед
|31
|27
|29
|Ди-Си Юнайтед
|32
|25
|30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|24