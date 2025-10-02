00:33 ()
Бранн - Утрехт 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 18:45
Стадион: Бранн (Берген, Норвегия), вместимость: 17686
02 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Бранн
Утрехт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бранн - Утрехт, которое состоится 02 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бранн (Берген, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бранн
Берген, Норвегия
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Главные тренеры
ИсландияФрейр Александерссон
НидерландыРон Янс
История личных встреч
28.09.2025Норвегия — Элитсерия19-й турБранн1 : 0
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур2 : 1Бранн
20.09.2025Норвегия — Элитсерия22-й тур0 : 3Бранн
13.09.2025Норвегия — Элитсерия21-й турБранн3 : 2
31.08.2025Норвегия — Элитсерия20-й тур2 : 2Бранн
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турУтрехт2 : 2
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турУтрехт0 : 1
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 0Утрехт
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турУтрехт0 : 1
31.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 2Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос13
2
1/8 финала
Динамо З13
3
1/8 финала
Мидтьюлланн13
4
1/8 финала
Лудогорец13
5
1/8 финала
Фрайбург13
6
1/8 финала
Лилль13
7
1/8 финала
Рома13
8
1/8 финала
Штутгарт13
9
Плей-офф
Брага13
10
Плей-офф
ФКСБ13
11
Плей-офф
Генк13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Порту13
14
Плей-офф
Астон Вилла13
15
Плей-офф
Ноттингем Форест11
16
Плей-офф
Бетис11
17
Плей-офф
Виктория Пльзень11
18
Плей-офф
Селтик11
19
Плей-офф
Ференцварош11
20
Плей-офф
Црвена Звезда11
21
Плей-офф
ПАОК11
22
Плей-офф
Маккаби Т-А11
23
Плей-офф
Бранн10
24
Плей-офф
Мальмё10
25 Ницца10
26 Сельта10
27 Базель10
28 Утрехт10
29 Фейеноорд10
30 Гоу Эхед Иглс10
31 Рейнджерс10
32 Болонья10
33 Ред Булл Зальцбург10
34 Фенербахче10
35 Штурм10
36 Янг Бойз10

