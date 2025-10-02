00:34 ()
Свернуть список

Лион - Ред Булл Зальцбург 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 21:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
02 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Лион
Ред Булл Зальцбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 02 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион, Франция
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ГерманияТомас Леч
История личных встреч
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 1Лион
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 1Лион
19.09.2025Франция — Лига 15-й турЛион1 : 0
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур3 : 1Лион
31.08.2025Франция — Лига 13-й турЛион1 : 0
28.09.2025Австрия — Бундеслига8-й тур1 : 2Ред Булл Зальцбург
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турРед Булл Зальцбург0 : 1
20.09.2025Австрия — Бундеслига7-й турРед Булл Зальцбург0 : 2
13.09.2025Австрия — Бундеслига6-й тур3 : 1Ред Булл Зальцбург
30.08.2025Австрия — Бундеслига5-й турРед Булл Зальцбург2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос13
2
1/8 финала
Динамо З13
3
1/8 финала
Мидтьюлланн13
4
1/8 финала
Лудогорец13
5
1/8 финала
Фрайбург13
6
1/8 финала
Лилль13
7
1/8 финала
Рома13
8
1/8 финала
Штутгарт13
9
Плей-офф
Брага13
10
Плей-офф
ФКСБ13
11
Плей-офф
Генк13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Порту13
14
Плей-офф
Астон Вилла13
15
Плей-офф
Ноттингем Форест11
16
Плей-офф
Бетис11
17
Плей-офф
Виктория Пльзень11
18
Плей-офф
Селтик11
19
Плей-офф
Ференцварош11
20
Плей-офф
Црвена Звезда11
21
Плей-офф
ПАОК11
22
Плей-офф
Маккаби Т-А11
23
Плей-офф
Бранн10
24
Плей-офф
Мальмё10
25 Ницца10
26 Сельта10
27 Базель10
28 Утрехт10
29 Фейеноорд10
30 Гоу Эхед Иглс10
31 Рейнджерс10
32 Болонья10
33 Ред Булл Зальцбург10
34 Фенербахче10
35 Штурм10
36 Янг Бойз10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close