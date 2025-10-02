00:34 ()
Генк - Ференцварош 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 21:00
Стадион: Сегека Арена (Генк, Бельгия), вместимость: 24956
02 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Генк
Ференцварош

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Генк - Ференцварош, которое состоится 02 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сегека Арена (Генк, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Генк
Генк, Бельгия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
ГерманияТорстен Финк
ИрландияРобби Кин
История личных встреч
09.11.2023Лига конференцийГруппа F. 4-й турФеренцварош1 : 1Генк
26.10.2023Лига конференцийГруппа F. 3-й турГенк0 : 0Ференцварош
28.09.2025Бельгия — Лига Жюпиле9-й тур1 : 2Генк
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур0 : 1Генк
21.09.2025Бельгия — Лига Жюпиле8-й турГенк1 : 2
17.09.2025Бельгия — Лига Жюпиле5-й турГенк0 : 1
14.09.2025Бельгия — Лига Жюпиле7-й тур1 : 1Генк
28.09.2025Венгрия — OTP Банк Лига8-й тур0 : 2Ференцварош
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турФеренцварош1 : 1
19.09.2025Венгрия — OTP Банк Лига7-й турФеренцварош2 : 2
31.08.2025Венгрия — OTP Банк Лига6-й тур0 : 3Ференцварош
27.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 3Ференцварош
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос13
2
1/8 финала
Динамо З13
3
1/8 финала
Мидтьюлланн13
4
1/8 финала
Лудогорец13
5
1/8 финала
Фрайбург13
6
1/8 финала
Лилль13
7
1/8 финала
Рома13
8
1/8 финала
Штутгарт13
9
Плей-офф
Брага13
10
Плей-офф
ФКСБ13
11
Плей-офф
Генк13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Порту13
14
Плей-офф
Астон Вилла13
15
Плей-офф
Ноттингем Форест11
16
Плей-офф
Бетис11
17
Плей-офф
Виктория Пльзень11
18
Плей-офф
Селтик11
19
Плей-офф
Ференцварош11
20
Плей-офф
Црвена Звезда11
21
Плей-офф
ПАОК11
22
Плей-офф
Маккаби Т-А11
23
Плей-офф
Бранн10
24
Плей-офф
Мальмё10
25 Ницца10
26 Сельта10
27 Базель10
28 Утрехт10
29 Фейеноорд10
30 Гоу Эхед Иглс10
31 Рейнджерс10
32 Болонья10
33 Ред Булл Зальцбург10
34 Фенербахче10
35 Штурм10
36 Янг Бойз10

