Борнмут - Фулхэм 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 21:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
03 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Борнмут
Фулхэм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Фулхэм, которое состоится 03 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Фулхэм
Лондон
1 Сербия вр Джордже Петрович
20 Испания зщ Алехандро Хименес
18 Франция зщ Бафоде Диаките
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
12 США пз Тайлер Адамс
8 Англия пз Алекс Скотт
16 Англия пз Маркус Таверньер
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Бразилия нп Эванилсон
1 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
30 Англия зщ Райан Сесеньон
16 Норвегия пз Сандер Берге
20 Сербия пз Саша Лукич
24 Англия пз Джошуа Кинг
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Португалия Марку Силва
История личных встреч
14.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Борнмут1 : 0Фулхэм
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Фулхэм2 : 2Борнмут
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Фулхэм3 : 1Борнмут
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Борнмут3 : 0Фулхэм
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Борнмут2 : 1Фулхэм
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Фулхэм2 : 2Борнмут
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Борнмут1 : 1Фулхэм
03.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Фулхэм1 : 1Борнмут
20.04.2019 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут0 : 1Фулхэм
27.10.2018 Англия - Премьер-лига 10-й тур Фулхэм0 : 3Борнмут
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Борнмут
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Борнмут2 : 1
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Борнмут
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Борнмут0 : 2
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Фулхэм
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Фулхэм1 : 0
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Фулхэм3 : 1
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Фулхэм1 : 0
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 0Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль615
2
Лига чемпионов
Арсенал613
3
Лига чемпионов
Кристал Пэлас612
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур611
5
Лига Европы
Сандерленд611
6 Борнмут611
7 Манчестер Сити610
8 Челси68
9 Эвертон68
10 Брайтон энд Хоув Альбион68
11 Фулхэм68
12 Лидс Юнайтед68
13 Брентфорд67
14 Манчестер Юнайтед67
15 Ньюкасл Юнайтед66
16 Астон Вилла66
17 Ноттингем Форест65
18 Бёрнли64
19 Вест Хэм Юнайтед64
20 Вулверхэмптон61

