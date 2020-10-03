Борнмут - Фулхэм 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 21:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
03 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Фулхэм, которое состоится 03 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Фулхэм
|1
|вр
|Джордже Петрович
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|8
|пз
|Алекс Скотт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|20
|пз
|Саша Лукич
|24
|пз
|Джошуа Кинг
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Марку Силва
История личных встреч
|14.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|03.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|27.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|13
| 3
Лига чемпионов
|Кристал Пэлас
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|6
|11
|6
|Борнмут
|6
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|10
|8
|Челси
|6
|8
|9
|Эвертон
|6
|8
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|11
|Фулхэм
|6
|8
|12
|Лидс Юнайтед
|6
|8
|13
|Брентфорд
|6
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
|18
|Бёрнли
|6
|4
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|20
|Вулверхэмптон
|6
|1