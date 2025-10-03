Хоффенхайм - Кёльн 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 20:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
03 Октября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Кёльн, которое состоится 03 Октября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|35
|зщ
|Артур Шавес
|13
|зщ
|Бернардо
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|29
|пз
|Базумана Туре
|11
|пз
|Фисник Аслани
|19
|нп
|Тим Лемперле
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|37
|пз
|Линтон Майна
|29
|пз
|Ян Тильман
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|5
|пз
|Том Краус
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|9
|нп
|Рагнар Ахе
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|11.02.2024
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|22.04.2023
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|15.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|5 : 0
|24.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 0
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|08.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 3
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 1
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Байер
|5
|8
|7
|Кёльн
|5
|7
|8
|Фрайбург
|5
|7
|9
|Санкт-Паули
|5
|7
|10
|Хоффенхайм
|5
|7
|11
|Унион
|5
|7
|12
|Вольфсбург
|5
|5
|13
|Гамбург
|5
|5
|14
|Майнц
|5
|4
|15
|Вердер
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|2