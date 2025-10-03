21:55 ()
Хоффенхайм - Кёльн 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 20:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
03 Октября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Хоффенхайм
Кёльн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Кёльн, которое состоится 03 Октября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Кёльн
Кёльн
1 Германия вр Оливер Бауман
2 Чехия зщ Робин Гранач
35 Бразилия зщ Артур Шавес
13 Бразилия зщ Бернардо
34 Чехия пз Владимир Цоуфал
7 Швейцария пз Леон Авдуллаху
18 Нидерланды пз Ваутер Бюргер
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
29 Швеция пз Базумана Туре
11 Косово пз Фисник Аслани
19 Германия нп Тим Лемперле
1 Германия вр Марвин Швебе
2 Швейцария зщ Жоэль Шмид
6 Германия зщ Эрик Мартель
4 Германия зщ Тимо Хюберс
37 Германия пз Линтон Майна
29 Германия пз Ян Тильман
28 Норвегия пз Себастиан Себулонсен
18 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
5 Германия пз Том Краус
16 Польша пз Якуб Каминьский
9 Германия нп Рагнар Ахе
Главные тренеры
Австрия Кристиан Ильцер
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
11.02.2024 Германия — Бундеслига 21-й тур Хоффенхайм1 : 1Кёльн
16.09.2023 Германия — Бундеслига 4-й тур Кёльн1 : 3Хоффенхайм
22.04.2023 Германия — Бундеслига 29-й тур Хоффенхайм1 : 3Кёльн
30.10.2022 Германия - Бундеслига 12-й тур Кёльн1 : 1Хоффенхайм
06.03.2022 Германия - Бундеслига 25-й тур Кёльн0 : 1Хоффенхайм
15.10.2021 Германия - Бундеслига 8-й тур Хоффенхайм5 : 0Кёльн
24.01.2021 Германия - Бундеслига 18-й тур Хоффенхайм3 : 0Кёльн
19.09.2020 Германия - Бундеслига 1-й тур Кёльн2 : 3Хоффенхайм
27.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Хоффенхайм3 : 1Кёльн
08.11.2019 Германия - Бундеслига 11-й тур Кёльн1 : 2Хоффенхайм
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 1 : 1Хоффенхайм
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм1 : 4
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 2 : 4Хоффенхайм
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм1 : 3
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 1 : 2Хоффенхайм
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 2
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 3 : 1Кёльн
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 3 : 3Кёльн
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Кёльн4 : 1
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 1Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария515
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг512
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф59
5
Лига Европы
Штутгарт59
6
Лига конференций
Байер58
7 Кёльн57
8 Фрайбург57
9 Санкт-Паули57
10 Хоффенхайм57
11 Унион57
12 Вольфсбург55
13 Гамбург55
14 Майнц54
15 Вердер54
16
Стыковая зона
Аугсбург53
17
Зона вылета
Хайденхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М52

