Украина U20 - Парагвай U20 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 22:00
03 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, Группа B. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U20 - Парагвай U20, которое состоится 03 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина U20
Парагвай U20
Главные тренеры
|Антолин Алькарас
История личных встреч
|30.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|10.06.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 3
|05.06.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|3 : 0
|02.06.2015
|U20 ЧМ-2015 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|0 : 6
|01.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Япония U20
|2
|2
| 2
1/8 финала
|Чили U20
|2
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Новая Зеландия U20
|2
|1
|4
|Египет U20
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Парагвай U20
|2
|1
| 2
1/8 финала
|Украина U20
|2
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Панама U20
|2
|0
|4
|Южная Корея U20
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Марокко U20
|2
|2
| 2
1/8 финала
|Мексика U20
|2
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бразилия U20
|2
|0
|4
|Испания U20
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аргентина U20
|2
|2
| 2
1/8 финала
|Италия U20
|2
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Куба U20
|2
|0
|4
|Австралия U20
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|США U20
|1
|1
| 2
1/8 финала
|Франция U20
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|ЮАР U20
|1
|0
|4
|Новая Каледония U20
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Колумбия U20
|1
|1
| 2
1/8 финала
|Норвегия U20
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Нигерия U20
|1
|0
|4
|Саудовская Аравия U20
|1
|0