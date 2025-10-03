21:55 ()
Украина U20 - Парагвай U20 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 22:00
03 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, Группа B. 3-й тур
Украина U20
Парагвай U20

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U20 - Парагвай U20, которое состоится 03 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U20
Парагвай U20
Главные тренеры
Парагвай Антолин Алькарас
История личных встреч
30.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа B. 2-й тур 1 : 1Украина U20
27.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа B. 1-й тур 1 : 2Украина U20
10.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд 1/8 финала Украина U201 : 1 1 : 3
05.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа A. 3-й тур Украина U203 : 0
02.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа A. 2-й тур 0 : 6Украина U20
01.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа B. 2-й тур 0 : 0Парагвай U20
28.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа B. 1-й тур Парагвай U203 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Япония U2022
2
1/8 финала
Чили U2021
3
1/8 финала - возможный выход
Новая Зеландия U2021
4 Египет U2020
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Парагвай U2021
2
1/8 финала
Украина U2021
3
1/8 финала - возможный выход
Панама U2020
4 Южная Корея U2020
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко U2022
2
1/8 финала
Мексика U2020
3
1/8 финала - возможный выход
Бразилия U2020
4 Испания U2020
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2022
2
1/8 финала
Италия U2021
3
1/8 финала - возможный выход
Куба U2020
4 Австралия U2020
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
США U2011
2
1/8 финала
Франция U2011
3
1/8 финала - возможный выход
ЮАР U2010
4 Новая Каледония U2010
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Колумбия U2011
2
1/8 финала
Норвегия U2011
3
1/8 финала - возможный выход
Нигерия U2010
4 Саудовская Аравия U2010

