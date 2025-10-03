Рексем - Бирмингем Сити 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 21:00
03 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рексем - Бирмингем Сити, которое состоится 03 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Главные тренеры
|Фил Паркинсон
|Крис Дэвис
История личных встреч
|30.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|20.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|2 : 3
|13.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 3
|30.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мидлсбро
|8
|18
| 2
Повышение
|Ковентри Сити
|8
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|8
|14
| 4
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|8
|14
| 5
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|8
|13
| 6
Плей-офф за повышение
|Лестер Сити
|8
|13
|7
|Престон Норт Энд
|8
|13
|8
|Суонси Сити
|8
|12
|9
|Чарльтон Атлетик
|8
|12
|10
|Куинз Парк Рейнджерс
|8
|12
|11
|Бирмингем Сити
|8
|11
|12
|Миллуолл
|8
|11
|13
|Ипсвич Таун
|7
|10
|14
|Саутгемптон
|8
|10
|15
|Рексем
|8
|9
|16
|Уотфорд
|8
|9
|17
|Портсмут
|8
|9
|18
|Халл Сити
|8
|9
|19
|Норвич Сити
|8
|8
|20
|Дерби Каунти
|8
|7
|21
|Оксфорд Юнайтед
|8
|6
| 22
Зона вылета
|Блэкберн Роверс
|7
|6
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|8
|6
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|8
|3