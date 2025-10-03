21:55 ()
Свернуть список

Рексем - Бирмингем Сити 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 21:00
03 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Рексем
Бирмингем Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рексем - Бирмингем Сити, которое состоится 03 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рексем
Рексем
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Фил Паркинсон
Уэльс Крис Дэвис
История личных встреч
30.09.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 1Рексем
27.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур Рексем1 : 1
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Рексем2 : 0
20.09.2025 Англия — Чемпионшип 6-й тур 2 : 3Рексем
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур Рексем1 : 3
30.09.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур Бирмингем Сити2 : 2
27.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 0Бирмингем Сити
20.09.2025 Англия — Чемпионшип 6-й тур Бирмингем Сити1 : 0
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 0Бирмингем Сити
29.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур 2 : 0Бирмингем Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Мидлсбро818
2
Повышение
Ковентри Сити816
3
Плей-офф за повышение
Сток Сити814
4
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион814
5
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити813
6
Плей-офф за повышение
Лестер Сити813
7 Престон Норт Энд813
8 Суонси Сити812
9 Чарльтон Атлетик812
10 Куинз Парк Рейнджерс812
11 Бирмингем Сити811
12 Миллуолл811
13 Ипсвич Таун710
14 Саутгемптон810
15 Рексем89
16 Уотфорд89
17 Портсмут89
18 Халл Сити89
19 Норвич Сити88
20 Дерби Каунти87
21 Оксфорд Юнайтед86
22
Зона вылета
Блэкберн Роверс76
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей86
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close