21:56 ()
Свернуть список

Минск - Динамо-Брест 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 17:30
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
03 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Минск
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Динамо-Брест, которое состоится 03 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск2 : 3Динамо-Брест
17.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест5 : 0Минск
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Минск3 : 2Динамо-Брест
14.04.2024 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест3 : 0Минск
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск0 : 1Динамо-Брест
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 0Минск
02.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 1Минск
23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск2 : 0Динамо-Брест
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест2 : 2Минск
22.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 0Динамо-Брест
26.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Минск
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Минск3 : 0
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Минск2 : 1
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 1Минск
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 3Минск
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 0
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Динамо-Брест
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 0
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 0Динамо-Брест
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 0Динамо-Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2352
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2245
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2344
4 Динамо-Брест2341
5 Торпедо-БелАЗ2240
6 Ислочь2339
7 Минск2338
8 Неман2031
9 Гомель2229
10 БАТЭ2327
11 Арсенал Дз2226
12 Витебск2324
13 Нафтан2322
14
Стыковая зона
Сморгонь2320
15
Зона вылета
Слуцк2213
16
Зона вылета
Молодечно2310

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close