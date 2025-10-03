21:56 ()
Свернуть список

БАТЭ - МЛ Витебск 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 19:30
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
03 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
БАТЭ
МЛ Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - МЛ Витебск, которое состоится 03 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
18.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур МЛ Витебск2 : 1БАТЭ
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 3 : 0БАТЭ
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур БАТЭ0 : 0
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 3БАТЭ
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур БАТЭ2 : 2
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 3БАТЭ
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур МЛ Витебск2 : 3
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 3 : 1МЛ Витебск
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур МЛ Витебск0 : 1
08.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 5 : 0МЛ Витебск
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 1МЛ Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2352
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2245
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2344
4 Динамо-Брест2341
5 Торпедо-БелАЗ2240
6 Ислочь2339
7 Минск2338
8 Неман2031
9 Гомель2229
10 БАТЭ2327
11 Арсенал Дз2226
12 Витебск2324
13 Нафтан2322
14
Стыковая зона
Сморгонь2320
15
Зона вылета
Слуцк2213
16
Зона вылета
Молодечно2310

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close