БАТЭ - МЛ Витебск 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 19:30
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
03 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - МЛ Витебск, которое состоится 03 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|18.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|3 : 0
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 3
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|22.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 3
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 3
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|08.09.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|23
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|22
|45
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|23
|44
|4
|Динамо-Брест
|23
|41
|5
|Торпедо-БелАЗ
|22
|40
|6
|Ислочь
|23
|39
|7
|Минск
|23
|38
|8
|Неман
|20
|31
|9
|Гомель
|22
|29
|10
|БАТЭ
|23
|27
|11
|Арсенал Дз
|22
|26
|12
|Витебск
|23
|24
|13
|Нафтан
|23
|22
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|22
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|23
|10