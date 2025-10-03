21:56 ()
Эпицентр - Заря 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 17:00
03 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Эпицентр
Заря

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Заря, которое состоится 03 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Заря
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
26.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Эпицентр
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Эпицентр4 : 5
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Эпицентр
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Эпицентр
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Эпицентр1 : 4
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Заря0 : 0
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Заря
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Заря1 : 3
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 1 : 4Заря
18.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Заря2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр717
2
Лига конференций
Динамо К715
3
Лига конференций
Металлист 1925714
4 Колос714
5 Кривбасс713
6 Полесье712
7 ЛНЗ Черкассы711
8 Кудровка710
9 Оболонь-Бровар79
10 Карпаты78
11 Заря78
12 Верес77
13
Стыковая зона
Александрия77
14
Стыковая зона
Полтава74
15
Зона вылета
Эпицентр73
16
Зона вылета
Рух В73

Отзывы и комментарии к матчу

