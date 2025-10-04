02:03 ()
Суббота 04 октября
Акрон - Зенит 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 12:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
04 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Акрон
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Зенит, которое состоится 04 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит1 : 2Акрон
18.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Акрон0 : 5Зенит
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Зенит5 : 1Акрон
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Акрон1 : 1 5 : 4Зенит
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур 3 : 0Акрон
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Акрон
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Акрон2 : 2
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Акрон1 : 3
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Акрон
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 1 : 4Зенит
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур 0 : 1Зенит
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Зенит5 : 2
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Зенит9 : 1
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 2Зенит
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Акрон» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1021
2 Локомотив М1020
3 Краснодар1020
4 Зенит1019
5 Спартак М1018
6 Балтика1017
7 Динамо М1015
8 Ахмат1015
9 Рубин1015
10 Крылья Советов1012
11 Ростов1010
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Оренбург107
14
Стыковая зона
Акрон107
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород106
16
Зона вылета
Сочи102

