Акрон - Зенит 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 12:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
04 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Зенит, которое состоится 04 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|18.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 5
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|5 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1 5 : 4
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 4
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 2
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|9 : 1
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Акрон» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|10
|21
|2
|Локомотив М
|10
|20
|3
|Краснодар
|10
|20
|4
|Зенит
|10
|19
|5
|Спартак М
|10
|18
|6
|Балтика
|10
|17
|7
|Динамо М
|10
|15
|8
|Ахмат
|10
|15
|9
|Рубин
|10
|15
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ростов
|10
|10
|12
|Динамо Мх
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|10
|2