Краснодар - Ахмат 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 16:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
04 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 0
|16.05.2025
|Россия — МФЛ
|10-й тур
|5 : 1
|19.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|21.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|10
|21
|2
|Локомотив М
|10
|20
|3
|Краснодар
|10
|20
|4
|Зенит
|10
|19
|5
|Спартак М
|10
|18
|6
|Балтика
|10
|17
|7
|Динамо М
|10
|15
|8
|Ахмат
|10
|15
|9
|Рубин
|10
|15
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ростов
|10
|10
|12
|Динамо Мх
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|10
|2