Краснодар - Ахмат 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 16:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
04 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Краснодар
Ахмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ахмат, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Ахмат1 : 0Краснодар
16.05.2025 Россия — МФЛ 10-й тур Краснодар5 : 1Ахмат
19.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар3 : 1Ахмат
11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар1 : 2Ахмат
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Ахмат3 : 0Краснодар
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Краснодар1 : 0Ахмат
21.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 1Краснодар
04.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Краснодар0 : 1Ахмат
16.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Ахмат1 : 1Краснодар
03.06.2023 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Ахмат2 : 2Краснодар
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Краснодар0 : 0 4 : 2
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Краснодар
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 0 : 2Краснодар
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Краснодар0 : 2
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Ахмат0 : 1
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Ахмат3 : 0
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 0 : 3Ахмат
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Ахмат
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1021
2 Локомотив М1020
3 Краснодар1020
4 Зенит1019
5 Спартак М1018
6 Балтика1017
7 Динамо М1015
8 Ахмат1015
9 Рубин1015
10 Крылья Советов1012
11 Ростов1010
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Оренбург107
14
Стыковая зона
Акрон107
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород106
16
Зона вылета
Сочи102

Отзывы и комментарии к матчу

