Реал Мадрид - Вильярреал 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 21:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
04 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Реал Мадрид
Вильярреал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Вильярреал, которое состоится 04 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщРауль Асенсио
3БразилиязщЭдер Милитао
24ИспаниязщДин Хёйсен
18ИспаниязщАльваро Фернандес
14ФранциязщОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
5АнглияпзДжуд Беллингем
15ТурциянпАрда Гюлер
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
10ФранциянпКилиан Мбаппе
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
4ИспаниязщРафа Марин
12ПортугалиязщРенату Вейга
23ИспаниязщСерхи Кардона
18СенегалпзПап Гейе
16ГанапзТомас Парти
20ИспаниянпАльберто Молейро
21КанаданпТани Олувасейи
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
6ИзраильнпМанор Соломон
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
15.03.2025Испания — Примера28-й турВильярреал1 : 2Реал Мадрид
05.10.2024Испания — Примера9-й турРеал Мадрид2 : 0Вильярреал
19.05.2024Испания - Примера37-й турВильярреал4 : 4Реал Мадрид
17.12.2023Испания - Примера17-й турРеал Мадрид4 : 1Вильярреал
08.04.2023Испания - Примера28-й турРеал Мадрид2 : 3Вильярреал
19.01.2023Кубок Испании1/8 финалаВильярреал2 : 3Реал Мадрид
07.01.2023Испания - Примера16-й турВильярреал2 : 1Реал Мадрид
12.02.2022Испания - Примера24-й турВильярреал0 : 0Реал Мадрид
25.09.2021Испания - Примера7-й турРеал Мадрид0 : 0Вильярреал
22.05.2021Испания - Примера38-й турРеал Мадрид2 : 1Вильярреал
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур0 : 5Реал Мадрид
27.09.2025Испания — Примера7-й тур5 : 2Реал Мадрид
23.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 4Реал Мадрид
20.09.2025Испания — Примера5-й турРеал Мадрид2 : 0
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турРеал Мадрид2 : 1
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турВильярреал2 : 2
27.09.2025Испания — Примера7-й турВильярреал1 : 0
23.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 2Вильярреал
20.09.2025Испания — Примера5-й турВильярреал2 : 1
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 0Вильярреал
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона719
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
3
Лига чемпионов
Вильярреал716
4
Лига чемпионов
Эльче713
5
Лига Европы
Эспаньол712
6
Лига конференций
Бетис712
7 Атлетико М712
8 Хетафе711
9 Атлетик Б710
10 Севилья710
11 Алавес78
12 Валенсия78
13 Осасуна77
14 Овьедо76
15 Реал Сосьедад75
16 Сельта75
17 Райо Вальекано75
18
Зона вылета
Мальорка75
19
Зона вылета
Леванте75
20
Зона вылета
Жирона73

