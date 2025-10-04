Реал Мадрид - Вильярреал 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 21:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
04 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Вильярреал, которое состоится 04 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|15
|нп
|Арда Гюлер
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|4
|зщ
|Рафа Марин
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|16
|пз
|Томас Парти
|20
|нп
|Альберто Молейро
|21
|нп
|Тани Олувасейи
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|6
|нп
|Манор Соломон
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 1
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|19.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|07.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 5
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|5 : 2
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Эльче
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Бетис
|7
|12
|7
|Атлетико М
|7
|12
|8
|Хетафе
|7
|11
|9
|Атлетик Б
|7
|10
|10
|Севилья
|7
|10
|11
|Алавес
|7
|8
|12
|Валенсия
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|7
|14
|Овьедо
|7
|6
|15
|Реал Сосьедад
|7
|5
|16
|Сельта
|7
|5
|17
|Райо Вальекано
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Леванте
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Жирона
|7
|3