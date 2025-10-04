Аталанта - Комо 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 20:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
04 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Комо, которое состоится 04 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Комо
Комо
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|16
|пз
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|6
|пз
|Юнус Муса
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|8
|пз
|Марио Пашалич
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Никола Крстович
|1
|вр
|Жан Бутез
|27
|зщ
|Стефан Пош
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|34
|зщ
|Диего Карлос
|3
|зщ
|Алекс Валле
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|19
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|24.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|5
|9
|7
|Кремонезе
|5
|9
|8
|Комо
|5
|8
|9
|Кальяри
|5
|7
|10
|Болонья
|5
|7
|11
|Удинезе
|5
|7
|12
|Сассуоло
|5
|6
|13
|Лацио
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Торино
|5
|4
|16
|Фиорентина
|5
|3
|17
|Верона
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Лечче
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Пиза
|5
|2