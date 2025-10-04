02:05 ()
Аталанта - Комо 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 20:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
04 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Аталанта
Комо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Комо, которое состоится 04 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Комо
Комо
29ИталияврМарко Карнезекки
4ШвециязщИсак Хин
19АлбаниязщБерат Джимсити
69ИталиязщХонест Аханор
16ИталияпзРауль Белланова
13Бразилияпз Эдерсон
6СШАпзЮнус Муса
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
8ХорватияпзМарио Пашалич
11НигериянпАдемола Лукман
90ЧерногориянпНикола Крстович
1ФранцияврЖан Бутез
27АвстриязщСтефан Пош
14ИспаниязщХакобо Рамон
34БразилиязщДиего Карлос
3ИспаниязщАлекс Валле
31КосовозщМергим Войвода
23АргентинапзМаксимо Перроне
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
10АргентинапзНиколас Пас
19ГерманиянпНиколас-Геррит Кюн
11ГрециянпАнастасиос Дувикас
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
25.01.2025Италия — Серия А22-й турКомо1 : 2Аталанта
24.09.2024Италия — Серия А5-й турАталанта2 : 3Комо
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турАталанта2 : 1
27.09.2025Италия — Серия А5-й тур1 : 1Аталанта
21.09.2025Италия — Серия А4-й тур0 : 3Аталанта
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 0Аталанта
14.09.2025Италия — Серия А3-й турАталанта4 : 1
27.09.2025Италия — Серия А5-й турКомо1 : 1
24.09.2025Кубок Италии1/16 финалаКомо3 : 0
21.09.2025Италия — Серия А4-й тур1 : 2Комо
15.09.2025Италия — Серия А3-й турКомо1 : 1
30.08.2025Италия — Серия А2-й тур1 : 0Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан512
2
Лига чемпионов
Рома512
3
Лига чемпионов
Наполи512
4
Лига чемпионов
Ювентус511
5
Лига Европы
Интер М59
6
Лига конференций
Аталанта59
7 Кремонезе59
8 Комо58
9 Кальяри57
10 Болонья57
11 Удинезе57
12 Сассуоло56
13 Лацио56
14 Парма55
15 Торино54
16 Фиорентина53
17 Верона53
18
Зона вылета
Дженоа52
19
Зона вылета
Лечче52
20
Зона вылета
Пиза52

