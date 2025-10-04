02:05 ()
Вердер - Санкт-Паули 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 15:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
04 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Вердер
Санкт-Паули

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Санкт-Паули, которое состоится 04 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Санкт-Паули
Гамбург
13ЭстонияврКарл Хейн
31ГерманиязщКарим Кулибали
32АвстриязщМарко Фридль
3ЯпониязщЮкинари Сугавара
27ГерманиязщФеликс Агу
6ДанияпзЙенс Стаге
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
18ИспанияпзКэмерон Пуэртас
7БельгиянпСамюэль Мбангула
17АвстриянпМарко Грюлль
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
25ПольшазщАдам Дзвигала
2ГрециязщМанолис Салиакас
6СШАпзДжеймс Сэндс
16ЯпонияпзДжоэл Чима Фудзита
23ГерманияпзЛуис Оппи
10ЛюксембургпзДанел Синани
27ФранциянпАндреа Унтонджи
28ФранциянпМатиас Перейра Лаж
Главные тренеры
ГерманияХорст Штеффен
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
27.04.2025Германия — Бундеслига31-й турВердер0 : 0Санкт-Паули
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турСанкт-Паули0 : 2Вердер
09.04.2022Германия - Вторая Бундеслига29-й турСанкт-Паули1 : 1Вердер
30.10.2021Германия - Вторая Бундеслига12-й турВердер1 : 1Санкт-Паули
23.04.2011Германия - Бундеслига31-й турСанкт-Паули1 : 3Вердер
28.11.2010Германия - Бундеслига14-й турВердер3 : 0Санкт-Паули
26.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур4 : 0Вердер
20.09.2025Германия — Бундеслига4-й турВердер0 : 3
14.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур0 : 4Вердер
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й турВердер3 : 3
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур4 : 1Вердер
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й турСанкт-Паули1 : 2
19.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур2 : 0Санкт-Паули
14.09.2025Германия — Бундеслига3-й турСанкт-Паули2 : 1
29.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур0 : 2Санкт-Паули
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турСанкт-Паули3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария515
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг512
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф59
5
Лига Европы
Штутгарт59
6
Лига конференций
Байер58
7 Кёльн57
8 Фрайбург57
9 Санкт-Паули57
10 Хоффенхайм57
11 Унион57
12 Вольфсбург55
13 Гамбург55
14 Майнц54
15 Вердер54
16
Стыковая зона
Аугсбург53
17
Зона вылета
Хайденхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М52

