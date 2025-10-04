Вердер - Санкт-Паули 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 15:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
04 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Санкт-Паули, которое состоится 04 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Санкт-Паули
Гамбург
|13
|вр
|Карл Хейн
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|27
|зщ
|Феликс Агу
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|18
|пз
|Кэмерон Пуэртас
|7
|нп
|Самюэль Мбангула
|17
|нп
|Марко Грюлль
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|25
|зщ
|Адам Дзвигала
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|23
|пз
|Луис Оппи
|10
|пз
|Данел Синани
|27
|нп
|Андреа Унтонджи
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
|Хорст Штеффен
|Александер Блессин
История личных встреч
|27.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|09.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|30.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|23.04.2011
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 3
|28.11.2010
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|26.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|29.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Байер
|5
|8
|7
|Кёльн
|5
|7
|8
|Фрайбург
|5
|7
|9
|Санкт-Паули
|5
|7
|10
|Хоффенхайм
|5
|7
|11
|Унион
|5
|7
|12
|Вольфсбург
|5
|5
|13
|Гамбург
|5
|5
|14
|Майнц
|5
|4
|15
|Вердер
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|2