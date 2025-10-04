02:05 ()
Байер - Унион 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 15:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
04 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Байер
Унион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Унион, которое состоится 04 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Унион
Берлин
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
21ИспанияпзЛукас Васкес
24ИспанияпзАлеш Гарсия
8ГерманияпзРоберт Андрих
10СШАпзМалик Тилльман
17МароккопзЭлисс Бен-Сегир
35КамеруннпКристиан Кофане
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
4ПортугалиязщДиогу Лейте
39ГерманиязщДеррик Кён
28АвстрияпзКристофер Триммель
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
10ГерманиянпИльяс Анса
23СербиянпАндрей Илич
7ШотландиянпОливер Бёрк
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
12.04.2025Германия — Бундеслига29-й турБайер0 : 0Унион
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 2Байер
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турУнион0 : 1Байер
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБайер4 : 0Унион
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турУнион0 : 0Байер
06.11.2022Германия - Бундеслига13-й турБайер5 : 0Унион
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турБайер2 : 2Унион
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турУнион1 : 1Байер
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турБайер1 : 1Унион
15.01.2021Германия - Бундеслига16-й турУнион1 : 0Байер
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБайер1 : 1
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур1 : 2Байер
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турБайер1 : 1
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 2Байер
12.09.2025Германия — Бундеслига3-й турБайер3 : 1
28.09.2025Германия — Бундеслига5-й турУнион0 : 0
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й тур3 : 4Унион
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й турУнион2 : 4
31.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур3 : 0Унион
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турУнион2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария515
2
Лига чемпионов
Боруссия Д513
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг512
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф59
5
Лига Европы
Штутгарт59
6
Лига конференций
Байер58
7 Кёльн57
8 Фрайбург57
9 Санкт-Паули57
10 Хоффенхайм57
11 Унион57
12 Вольфсбург55
13 Гамбург55
14 Майнц54
15 Вердер54
16
Стыковая зона
Аугсбург53
17
Зона вылета
Хайденхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М52

