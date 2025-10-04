Байер - Унион 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 15:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
04 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия).
Составы команд
Байер
Леверкузен
Унион
Берлин
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|21
|пз
|Лукас Васкес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Малик Тилльман
|17
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|35
|нп
|Кристиан Кофане
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|39
|зщ
|Деррик Кён
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|8
|пз
|Рани Хедира
|19
|пз
|Яник Хаберер
|10
|нп
|Ильяс Анса
|23
|нп
|Андрей Илич
|7
|нп
|Оливер Бёрк
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|5 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|15.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 0
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Байер
|5
|8
|7
|Кёльн
|5
|7
|8
|Фрайбург
|5
|7
|9
|Санкт-Паули
|5
|7
|10
|Хоффенхайм
|5
|7
|11
|Унион
|5
|7
|12
|Вольфсбург
|5
|5
|13
|Гамбург
|5
|5
|14
|Майнц
|5
|4
|15
|Вердер
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Аугсбург
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|2