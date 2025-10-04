02:05 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Свернуть список

Осер - Ланс 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 21:05
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
04 Октября 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Осер
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ланс, которое состоится 04 Октября 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Ланс
Ланс
16 Гвиана вр Донован Леон
38 Франция зщ Элвин Петит Доль
4 Чили зщ Франсиско Сьерральта
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
29 Франция пз Марвен Сеная
14 Гана пз Гидеон Менса
7 Франция пз Хосуэ Казимир
42 Гана пз Элиша Овусу
5 Франция пз Кевин Дануа
19 Англия нп Дэнни Намасо
10 Мали нп Лассин Синайоко
40 Франция вр Робин Риссер
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
6 Австрия зщ Самсон Байду
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Франция зщ Матьё Юдоль
2 Франция пз Рубен Агилар
8 Мали пз Мамаду Сангаре
28 Франция пз Адриен Томассон
10 Франция нп Флорьян Товен
22 Франция нп Уэсли Саид
11 Франция нп Одсонн Эдуар
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Пьер Саж
История личных встреч
27.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур Ланс0 : 4Осер
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Осер2 : 2Ланс
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Осер1 : 3Ланс
14.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Ланс1 : 0Осер
21.10.2019 Франция - Лига 2 11-й тур Ланс0 : 0Осер
09.03.2019 Франция - Лига 2 28-й тур Ланс2 : 0Осер
06.10.2018 Франция - Лига 2 10-й тур Осер1 : 2Ланс
11.05.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 38-й тур Ланс2 : 1Осер
31.07.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 1-й тур Осер1 : 0Ланс
15.04.2017 Франция - Лига 2 33-й тур Ланс0 : 1Осер
27.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 2 : 0Осер
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Осер1 : 0
13.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Осер1 : 2
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 0Осер
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 3 : 1Осер
28.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 0 : 0Ланс
20.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Ланс3 : 0
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 2 : 0Ланс
29.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Ланс3 : 1
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 2Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ615
2
Лига чемпионов
Лион615
3
Лига чемпионов
Марсель612
4
Лига чемпионов
Монако612
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль610
7 Ланс610
8 Ренн69
9 Брест67
10 Тулуза67
11 Париж67
12 Ницца67
13 Лорьян67
14 Осер66
15 Гавр65
16
Стыковая зона
Нант65
17
Зона вылета
Анже65
18
Зона вылета
Метц62

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close