Осер - Ланс 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 21:05
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
04 Октября 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ланс, которое состоится 04 Октября 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Ланс
Ланс
|16
|вр
|Донован Леон
|38
|зщ
|Элвин Петит Доль
|4
|зщ
|Франсиско Сьерральта
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|29
|пз
|Марвен Сеная
|14
|пз
|Гидеон Менса
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|42
|пз
|Элиша Овусу
|5
|пз
|Кевин Дануа
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|40
|вр
|Робин Риссер
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Уэсли Саид
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Пьер Саж
История личных встреч
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|21.10.2019
|Франция - Лига 2
|11-й тур
|0 : 0
|09.03.2019
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|2 : 0
|06.10.2018
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|1 : 2
|11.05.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 38-й тур
|2 : 1
|31.07.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 1-й тур
|1 : 0
|15.04.2017
|Франция - Лига 2
|33-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|6
|10
|7
|Ланс
|6
|10
|8
|Ренн
|6
|9
|9
|Брест
|6
|7
|10
|Тулуза
|6
|7
|11
|Париж
|6
|7
|12
|Ницца
|6
|7
|13
|Лорьян
|6
|7
|14
|Осер
|6
|6
|15
|Гавр
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Нант
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Анже
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|6
|2