ПЕК Зволле - ПСВ Эйндховен 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 20:00
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
04 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - ПСВ Эйндховен, которое состоится 04 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|16
|вр
|Том де Граф
|28
|зщ
|Simon Graves
|3
|зщ
|Оливер Артссен
|4
|зщ
|Ансельмо Гарсия Макналти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|30
|пз
|Ryan Thomas
|25
|пз
|Тейс Остинг
|22
|пз
|Кай де Рой
|19
|нп
|Ян Фаберски
|7
|нп
|Шола Шоретире
|10
|нп
|Кун Костонс
|32
|вр
|Матей Коварж
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|23
|пз
|Йоей Верман
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|5
|нп
|Иван Перишич
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 1
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|6 : 0
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 7
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 0
|15.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|16.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 1
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 2
|18.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 3
|21.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|4 : 1
|29.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 4
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|7
|15
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|7
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|7
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|7
|12
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|10
|9
|Фортуна
|7
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|7
|9
|11
|Спарта
|7
|9
|12
|Волендам
|7
|7
|13
|Телстар
|7
|7
|14
|ПЕК Зволле
|7
|7
|15
|НАК Бреда
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|7
|3