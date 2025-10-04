02:06 ()
ПЕК Зволле - ПСВ Эйндховен 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 20:00
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
04 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
ПЕК Зволле
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - ПСВ Эйндховен, которое состоится 04 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
16 Нидерланды вр Том де Граф
28 Дания зщ Simon Graves
3 Нидерланды зщ Оливер Артссен
4 Ирландия зщ Ансельмо Гарсия Макналти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
30 Новая Зеландия пз Ryan Thomas
25 Нидерланды пз Тейс Остинг
22 Нидерланды пз Кай де Рой
19 Польша нп Ян Фаберски
7 Англия нп Шола Шоретире
10 Нидерланды нп Кун Костонс
32 Чехия вр Матей Коварж
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
2 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
23 Нидерланды пз Йоей Верман
10 Германия пз Пауль Ваннер
9 США нп Рикардо Пепи
5 Хорватия нп Иван Перишич
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПЕК Зволле3 : 1ПСВ Эйндховен
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур ПСВ Эйндховен6 : 0ПЕК Зволле
24.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПЕК Зволле1 : 7ПСВ Эйндховен
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0ПЕК Зволле
15.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле1 : 2ПСВ Эйндховен
16.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1ПЕК Зволле
13.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен4 : 2ПЕК Зволле
18.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПЕК Зволле0 : 3ПСВ Эйндховен
21.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1ПЕК Зволле
29.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур ПЕК Зволле0 : 4ПСВ Эйндховен
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1ПЕК Зволле
24.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур ПЕК Зволле0 : 2
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 1ПЕК Зволле
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПЕК Зволле0 : 2
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 1ПСВ Эйндховен
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур ПСВ Эйндховен1 : 3
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 5ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд719
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен716
3
Лига чемпионов
Аякс715
4
Лига Европы
НЕК Неймеген712
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар712
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген712
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт710
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
9 Фортуна710
10 Гоу Эхед Иглс79
11 Спарта79
12 Волендам77
13 Телстар77
14 ПЕК Зволле77
15 НАК Бреда77
16
Стыковая зона
Херенвен76
17
Зона вылета
Эксельсиор76
18
Зона вылета
Хераклес73

