Насьонал - Морейренсе 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 16:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
04 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Насьонал
Морейренсе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Морейренсе, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
27.04.2025Португалия — Примейра31-й турМорейренсе1 : 1Насьонал
14.12.2024Португалия — Примейра14-й турНасьонал1 : 0Морейренсе
06.05.2021Португалия - Примейра31-й турМорейренсе2 : 2Насьонал
17.01.2021Португалия - Примейра14-й турНасьонал0 : 1Морейренсе
28.01.2019Португалия - Примейра19-й турМорейренсе2 : 1Насьонал
19.08.2018Португалия - Примейра2-й турНасьонал1 : 2Морейренсе
17.04.2017Португалия - Примейра29-й турНасьонал0 : 1Морейренсе
04.12.2016Португалия - Примейра12-й турМорейренсе3 : 1Насьонал
24.04.2016Португалия - Примейра31-й турНасьонал0 : 1Морейренсе
20.12.2015Португалия - Примейра14-й турМорейренсе2 : 0Насьонал
28.09.2025Португалия — Примейра7-й тур0 : 1Насьонал
20.09.2025Португалия — Примейра6-й турНасьонал1 : 2
13.09.2025Португалия — Примейра5-й тур1 : 0Насьонал
30.08.2025Португалия — Примейра4-й тур0 : 2Насьонал
23.08.2025Португалия — Примейра3-й турНасьонал1 : 4
27.09.2025Португалия — Примейра7-й турМорейренсе2 : 1
22.09.2025Португалия — Примейра6-й тур3 : 0Морейренсе
13.09.2025Португалия — Примейра5-й турМорейренсе3 : 1
29.08.2025Португалия — Примейра4-й тур2 : 0Морейренсе
23.08.2025Португалия — Примейра3-й турМорейренсе2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Спортинг718
3
Лига Европы
Бенфика717
4
Лига конференций
Морейренсе715
5 Жил Висенте713
6 Фамаликан712
7 Брага79
8 Арока78
9 Витория Гимарайнш78
10 Санта-Клара78
11 Насьонал77
12 Алверка77
13 Эштрела77
14 Каза Пия77
15 Эшторил75
16
Стыковая зона
Тондела75
17
Зона вылета
Риу Аве75
18
Зона вылета
АВС71

Отзывы и комментарии к матчу

