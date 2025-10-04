02:07 ()
Суббота 04 октября
Витория Гимарайнш - Санта-Клара 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 21:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
04 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Витория Гимарайнш
Санта-Клара

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Санта-Клара, которое состоится 04 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
05.04.2025Португалия — Примейра28-й турВитория Гимарайнш2 : 0Санта-Клара
10.11.2024Португалия — Примейра11-й турСанта-Клара1 : 0Витория Гимарайнш
05.03.2023Португалия - Примейра23-й турСанта-Клара1 : 3Витория Гимарайнш
09.09.2022Португалия - Примейра6-й турВитория Гимарайнш1 : 0Санта-Клара
01.05.2022Португалия - Примейра32-й турВитория Гимарайнш1 : 1Санта-Клара
17.12.2021Португалия - Примейра15-й турСанта-Клара1 : 0Витория Гимарайнш
17.04.2021Португалия - Примейра27-й турВитория Гимарайнш1 : 0Санта-Клара
21.12.2020Португалия - Примейра10-й турСанта-Клара0 : 4Витория Гимарайнш
13.12.2020Кубок Португалии4-й раундВитория Гимарайнш0 : 1Санта-Клара
24.07.2020Португалия - Примейра34-й турСанта-Клара2 : 2Витория Гимарайнш
28.09.2025Португалия — Примейра7-й тур2 : 0Витория Гимарайнш
20.09.2025Португалия — Примейра6-й турВитория Гимарайнш1 : 1
14.09.2025Португалия — Примейра5-й тур0 : 2Витория Гимарайнш
30.08.2025Португалия — Примейра4-й турВитория Гимарайнш1 : 1
23.08.2025Португалия — Примейра3-й тур2 : 0Витория Гимарайнш
27.09.2025Португалия — Примейра7-й турСанта-Клара1 : 2
20.09.2025Португалия — Примейра6-й турСанта-Клара2 : 1
12.09.2025Португалия — Примейра5-й тур1 : 1Санта-Клара
06.09.2025Португалия — Примейра3-й тур0 : 1Санта-Клара
31.08.2025Португалия — Примейра4-й турСанта-Клара0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Спортинг718
3
Лига Европы
Бенфика717
4
Лига конференций
Морейренсе715
5 Жил Висенте713
6 Фамаликан712
7 Брага79
8 Арока78
9 Витория Гимарайнш78
10 Санта-Клара78
11 Насьонал77
12 Алверка77
13 Эштрела77
14 Каза Пия77
15 Эшторил75
16
Стыковая зона
Тондела75
17
Зона вылета
Риу Аве75
18
Зона вылета
АВС71

