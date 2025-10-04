Галатасарай - Бешикташ 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
04 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Бешикташ, которое состоится 04 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|29.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|2 : 1
|28.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|03.08.2024
|Суперкубок Турции
|Финал
|0 : 5
|03.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|3 : 1
|05.11.2022
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 1
|14.03.2022
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 1
|25.10.2021
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Турция - Суперлига
|40-й тур
|3 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|5 : 1
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|29.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 1
|24.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 4
|19.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|8
|17
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|7
|15
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|7
|13
|5
|Бешикташ
|6
|12
|6
|Самсунспор
|7
|12
|7
|Газиантеп
|7
|11
|8
|Коньяспор
|6
|10
|9
|Антальяспор
|8
|10
|10
|Аланьяспор
|7
|9
|11
|Касымпаша
|7
|8
|12
|Ризеспор
|7
|8
|13
|Истанбул Башакшехир
|6
|6
|14
|Эюпспор
|7
|5
|15
|Кайсериспор
|8
|5
| 16
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3
| 18
Зона вылета
|Коджаэлиспор
|7
|2