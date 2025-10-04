02:07 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Свернуть список

Галатасарай - Бешикташ 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 19:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
04 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 8-й тур
Галатасарай
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Бешикташ, которое состоится 04 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
29.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур Бешикташ2 : 1Галатасарай
28.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
03.08.2024 Суперкубок Турции Финал Галатасарай0 : 5Бешикташ
03.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Бешикташ0 : 1Галатасарай
21.10.2023 Турция - Суперлига 9-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
30.04.2023 Турция - Суперлига 32-й тур Бешикташ3 : 1Галатасарай
05.11.2022 Турция - Суперлига 13-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
14.03.2022 Турция - Суперлига 29-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
25.10.2021 Турция - Суперлига 10-й тур Бешикташ2 : 1Галатасарай
08.05.2021 Турция - Суперлига 40-й тур Галатасарай3 : 1Бешикташ
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Галатасарай1 : 0
26.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 0 : 1Галатасарай
22.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Галатасарай3 : 1
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 5 : 1Галатасарай
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 0 : 2Галатасарай
29.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Бешикташ3 : 1
24.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур 0 : 4Бешикташ
19.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 3 : 0Бешикташ
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Бешикташ2 : 1
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 2 : 0Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай721
2
Лига чемпионов
Трабзонспор817
3
Лига Европы
Фенербахче715
4
Лига конференций
Гёзтепе713
5 Бешикташ612
6 Самсунспор712
7 Газиантеп711
8 Коньяспор610
9 Антальяспор810
10 Аланьяспор79
11 Касымпаша78
12 Ризеспор78
13 Истанбул Башакшехир66
14 Эюпспор75
15 Кайсериспор85
16
Зона вылета
Генчлербирлиги74
17
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк73
18
Зона вылета
Коджаэлиспор72

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close