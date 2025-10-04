Арарат - БКМА 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 17:00
04 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - БКМА, которое состоится 04 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арарат
Ереван
БКМА
Ереван
История личных встреч
|13.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|30.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|03.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 3
|03.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|25.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 2
|30.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|09.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|08.12.2022
|Армения - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 6
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 2
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|29.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|23.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алашкерт
|9
|19
| 2
Лига конференций
|Ноа
|7
|16
| 3
Лига конференций
|Урарту
|8
|16
|4
|Арарат-Армения
|7
|15
|5
|Пюник
|7
|13
|6
|Ван
|8
|8
|7
|БКМА
|7
|7
|8
|Ширак
|9
|6
|9
|Гандзасар
|8
|6
| 10
Зона вылета
|Арарат
|8
|1