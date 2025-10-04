02:07 ()
Суббота 04 октября
Арарат - БКМА 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 17:00
04 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 9-й тур
Арарат
БКМА

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - БКМА, которое состоится 04 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат
Ереван
БКМА
Ереван
История личных встреч
13.03.2025 Армения — Премьер-лига 23-й тур Арарат1 : 1БКМА
27.11.2024 Армения — Премьер-лига 18-й тур БКМА1 : 1Арарат
30.08.2024 Армения — Премьер-лига 5-й тур Арарат2 : 2БКМА
03.05.2024 Армения - Премьер-лига 32-й тур БКМА1 : 3Арарат
03.03.2024 Армения - Премьер-лига 23-й тур Арарат1 : 0БКМА
29.10.2023 Армения - Премьер-лига 14-й тур БКМА2 : 0Арарат
25.08.2023 Армения - Премьер-лига 5-й тур Арарат0 : 2БКМА
30.05.2023 Армения - Премьер-лига 35-й тур Арарат1 : 1БКМА
09.04.2023 Армения - Премьер-лига 26-й тур БКМА0 : 1Арарат
08.12.2022 Армения - Премьер-лига 17-й тур Арарат0 : 0БКМА
28.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Арарат
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Арарат0 : 6
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 4 : 2Арарат
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 4 : 2Арарат
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Арарат0 : 2
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур БКМА2 : 2
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1БКМА
13.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур БКМА1 : 3
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0БКМА
23.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур БКМА0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт919
2
Лига конференций
Ноа716
3
Лига конференций
Урарту816
4 Арарат-Армения715
5 Пюник713
6 Ван88
7 БКМА77
8 Ширак96
9 Гандзасар86
10
Зона вылета
Арарат81

