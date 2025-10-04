02:08 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Свернуть список

Полесье - Полтава 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 17:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
04 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Полесье
Полтава

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Полтава, которое состоится 04 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Полтава
Полтава
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
29.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 4Полесье
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полесье2 : 0
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Полесье
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 4 : 1Полесье
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 3 : 2Полесье
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Полтава
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полтава0 : 2
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Полтава
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Полтава1 : 4
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 3 : 1Полтава
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр717
2
Лига конференций
Динамо К715
3
Лига конференций
Металлист 1925714
4 Колос814
5 Кривбасс713
6 Полесье712
7 Заря811
8 ЛНЗ Черкассы711
9 Кудровка710
10 Оболонь-Бровар79
11 Карпаты78
12 Верес77
13
Стыковая зона
Александрия77
14
Стыковая зона
Рух В86
15
Зона вылета
Полтава74
16
Зона вылета
Эпицентр83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close