Полесье - Полтава 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 17:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
04 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Полтава, которое состоится 04 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Полесье
Житомир
Полтава
Полтава
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|29.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 4
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|7
|17
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|7
|15
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|7
|14
|4
|Колос
|8
|14
|5
|Кривбасс
|7
|13
|6
|Полесье
|7
|12
|7
|Заря
|8
|11
|8
|ЛНЗ Черкассы
|7
|11
|9
|Кудровка
|7
|10
|10
|Оболонь-Бровар
|7
|9
|11
|Карпаты
|7
|8
|12
|Верес
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|7
|7
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Полтава
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|8
|3