Сочи - Пари Нижний Новгород 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 13:15
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
05 Октября 2025 года в 14:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Сочи
Пари Нижний Новгород

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Пари Нижний Новгород, которое состоится 05 Октября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
БеларусьАлексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
11.07.2025Россия — МФЛ14-й турПари Нижний Новгород1 : 1Сочи
09.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Пари Нижний Новгород1 : 0Сочи
31.05.2025Россия — Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчПари Нижний Новгород1 : 3Сочи
28.05.2025Россия — Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчСочи1 : 2Пари Нижний Новгород
12.05.2024Мир Российская Премьер-лига28-й турСочи6 : 1Пари Нижний Новгород
29.10.2023Мир Российская Премьер-лига13-й турПари Нижний Новгород1 : 0Сочи
22.05.2023Мир Российская Премьер-лига28-й турПари Нижний Новгород4 : 0Сочи
07.08.2022Мир Российская Премьер-лига4-й турСочи2 : 1Пари Нижний Новгород
01.07.2022Кубок PARI ПремьерПари Нижний Новгород1 : 1 2 : 4Сочи
13.05.2022Россия - Премьер-Лига29-й турСочи0 : 0Пари Нижний Новгород
03.10.2025Россия — МФЛ25-й тур2 : 1Сочи
01.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 5-й тур3 : 3 5 : 4Сочи
28.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й тур0 : 0Сочи
26.09.2025Россия — МФЛ24-й турСочи1 : 1
22.09.2025Мир Российская Премьер-лига9-й турСочи1 : 3
03.10.2025Россия — МФЛ25-й тур1 : 0Пари Нижний Новгород
01.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 5-й турПари Нижний Новгород1 : 2
28.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й тур3 : 0Пари Нижний Новгород
26.09.2025Россия — МФЛ24-й турПари Нижний Новгород3 : 1
20.09.2025Мир Российская Премьер-лига9-й турПари Нижний Новгород1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Сочи» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1123
2 ЦСКА1021
3 Зенит1120
4 Локомотив М1020
5 Спартак М1018
6 Рубин1118
7 Балтика1017
8 Динамо М1015
9 Ахмат1115
10 Крылья Советов1112
11 Ростов1010
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Акрон118
14
Стыковая зона
Оренбург107
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород106
16
Зона вылета
Сочи102

