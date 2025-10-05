Сочи - Пари Нижний Новгород 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 13:15
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
05 Октября 2025 года в 14:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Пари Нижний Новгород, которое состоится 05 Октября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Пари Нижний Новгород
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|11.07.2025
|Россия — МФЛ
|14-й тур
|1 : 1
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|31.05.2025
|Россия — Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|28.05.2025
|Россия — Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 2
|12.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|6 : 1
|29.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 0
|07.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|01.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 1 2 : 4
|13.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|3 : 3 5 : 4
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|1 : 1
|22.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 0
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Сочи» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|11
|23
|2
|ЦСКА
|10
|21
|3
|Зенит
|11
|20
|4
|Локомотив М
|10
|20
|5
|Спартак М
|10
|18
|6
|Рубин
|11
|18
|7
|Балтика
|10
|17
|8
|Динамо М
|10
|15
|9
|Ахмат
|11
|15
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Ростов
|10
|10
|12
|Динамо Мх
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|11
|8
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|10
|2