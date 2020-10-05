ЦСКА - Спартак М 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 15:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
05 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Спартак М, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Фабио Челестини
|Деян Станкович
|Ненад Сакич (и.о.)
История личных встреч
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|26.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 3
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|4 : 2
|25.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|20.04.2022
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 0
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|0 : 0 2 : 4
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 0
|22.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 3
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура РПЛ: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|11
|23
|2
|ЦСКА
|10
|21
|3
|Зенит
|11
|20
|4
|Локомотив М
|10
|20
|5
|Спартак М
|10
|18
|6
|Рубин
|11
|18
|7
|Балтика
|10
|17
|8
|Динамо М
|10
|15
|9
|Ахмат
|11
|15
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Ростов
|10
|10
|12
|Динамо Мх
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|11
|8
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|10
|2