Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
ЦСКА - Спартак М 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 15:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
05 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
ЦСКА
Спартак М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Спартак М, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
ШвейцарияФабио Челестини
СербияДеян Станкович
СербияНенад Сакич (и.о.)
История личных встреч
18.07.2025Россия — МФЛ15-й турСпартак М1 : 0ЦСКА
26.04.2025Мир Российская Премьер-лига26-й турСпартак М1 : 2ЦСКА
02.11.2024Мир Российская Премьер-лига14-й турЦСКА0 : 2Спартак М
01.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСпартак М1 : 3ЦСКА
20.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЦСКА4 : 2Спартак М
25.04.2024Мир Российская Премьер-лига21-й турЦСКА0 : 0Спартак М
08.10.2023Мир Российская Премьер-лига11-й турСпартак М2 : 2ЦСКА
21.05.2023Мир Российская Премьер-лига28-й турСпартак М2 : 1ЦСКА
16.10.2022Мир Российская Премьер-лига13-й турЦСКА2 : 2Спартак М
20.04.2022Кубок России1/4 финалаЦСКА0 : 1Спартак М
03.10.2025Россия — МФЛ25-й турЦСКА1 : 0
01.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 5-й тур0 : 0 2 : 4ЦСКА
28.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й турЦСКА1 : 0
26.09.2025Россия — МФЛ24-й тур0 : 0ЦСКА
22.09.2025Мир Российская Премьер-лига9-й тур1 : 3ЦСКА
03.10.2025Россия — МФЛ25-й тур1 : 1Спартак М
01.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 5-й тур1 : 2Спартак М
28.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й турСпартак М3 : 0
26.09.2025Россия — МФЛ24-й турСпартак М0 : 3
21.09.2025Мир Российская Премьер-лига9-й турСпартак М2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура РПЛ: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1123
2 ЦСКА1021
3 Зенит1120
4 Локомотив М1020
5 Спартак М1018
6 Рубин1118
7 Балтика1017
8 Динамо М1015
9 Ахмат1115
10 Крылья Советов1112
11 Ростов1010
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Акрон118
14
Стыковая зона
Оренбург107
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород106
16
Зона вылета
Сочи102

