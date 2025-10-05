Фиорентина - Рома 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Рома, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Рома
Рим
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|21
|зщ
|Робин Госенс
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|22
|пз
|Якопо Фаццини
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|3
|зщ
|Анхелиньо
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|18
|нп
|Матиас Соуле
|9
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|04.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|5 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 1
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|2 : 0
|09.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Кремонезе
|5
|9
|7
|Аталанта
|5
|9
|8
|Сассуоло
|6
|9
|9
|Комо
|5
|8
|10
|Лацио
|6
|7
|11
|Кальяри
|5
|7
|12
|Болонья
|5
|7
|13
|Удинезе
|5
|7
|14
|Лечче
|6
|5
|15
|Парма
|6
|5
|16
|Торино
|6
|5
|17
|Фиорентина
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Верона
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|5
|2