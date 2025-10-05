00:12 ()
Фиорентина - Рома 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Фиорентина
Рома

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Рома, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Рома
Рим
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
21ГерманиязщРобин Госенс
8ИталияпзРоландо Мандрагора
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
22ИталияпзЯкопо Фаццини
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
43БразилиязщУэсли Франса
3Испаниязщ Анхелиньо
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
18АргентинанпМатиас Соуле
9УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
04.05.2025Италия — Серия А35-й турРома1 : 0Фиорентина
27.10.2024Италия — Серия А9-й турФиорентина5 : 1Рома
10.03.2024Италия - Серия А28-й турФиорентина2 : 2Рома
10.12.2023Италия - Серия А15-й турРома1 : 1Фиорентина
27.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турФиорентина2 : 1Рома
15.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турРома2 : 0Фиорентина
09.05.2022Италия - Серия А36-й турФиорентина2 : 0Рома
22.08.2021Италия - Серия А1-й турРома3 : 1Фиорентина
03.03.2021Италия - Серия А25-й турФиорентина1 : 2Рома
01.11.2020Италия - Серия А6-й турРома2 : 0Фиорентина
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турФиорентина2 : 0
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур0 : 0Фиорентина
21.09.2025Италия — Серия А4-й турФиорентина1 : 2
13.09.2025Италия — Серия А3-й турФиорентина1 : 3
31.08.2025Италия — Серия А2-й тур0 : 0Фиорентина
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турРома0 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й турРома2 : 0
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 2Рома
21.09.2025Италия — Серия А4-й тур0 : 1Рома
14.09.2025Италия — Серия А3-й турРома0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан512
2
Лига чемпионов
Рома512
3
Лига чемпионов
Наполи512
4
Лига чемпионов
Ювентус511
5
Лига Европы
Интер М59
6
Лига конференций
Кремонезе59
7 Аталанта59
8 Сассуоло69
9 Комо58
10 Лацио67
11 Кальяри57
12 Болонья57
13 Удинезе57
14 Лечче65
15 Парма65
16 Торино65
17 Фиорентина53
18
Зона вылета
Верона63
19
Зона вылета
Пиза52
20
Зона вылета
Дженоа52

